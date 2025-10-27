運動雲

大谷翔平盛讚山本「令人驕傲」　季後賽改在戶外自由打擊原因曝

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷改採戶外自由打擊，調整揮棒節奏與擊球感覺。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流巨星」大谷翔平26日（台灣時間27日）在主場道奇體育場出席記者會，談到第4戰登板備戰進度與打擊調整，同時盛讚前一戰完投奪勝的山本由伸，直呼「身為隊友感到非常驕傲」。

大谷在受訪時對山本的投球表現充滿敬意，「由伸的投球真的非常出色，能在面對這麼強大的打線時展現那樣的內容，身為隊友我感到非常驕傲。」他說，這樣的表現也激勵了全隊打線，「他真的很可靠，讓我們更想早點幫他拿分、提供火力支援。」山本在第2戰完投壓制藍鳥，締造季後賽睽違24年的「連兩場完投」紀錄，幫助道奇扳平戰局。

被問到個人準備狀態，大谷透露這幾天的調整相當順利。他完成傳接球熱身後，在牛棚投了29球，逐一確認所有球種的手感與精準度。他即將於28日（台灣時間29日）在第4戰登板，這將是他睽違11天後再次上投手丘。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平盛讚山本由伸「身為隊友感到驕傲」。（圖／達志影像／美聯社）

此外，大谷也分享了自己在季後賽的打擊調整方式。與例行賽不同，他在季後賽開始後改採戶外自由打擊（Free batting），並在夜間燈光下實戰模擬，「主要是想確認揮棒的姿勢、出手感覺，還有打出去球的質感。」他指出，這些細節在室內無法完全掌握，也能藉此確認自己在球場上對於大螢幕與視線的感覺。

由於例行賽長達162場，平日需控制每日揮棒量以防過度負荷。大谷解釋，「例行賽期間要顧及整體訓練量，所以會有限制。不過季後賽比賽場次少、休息日也多，就能更自由地進行練習，「這是最大的不同。」

【川普嗨到當眾跳舞】馬來西亞高規格紅毯迎接川普

