最強狀元「旗子哥」來了！　弗拉格昇空大演野獸爆扣秀

記者杜奕君／綜合報導

生涯首戰整體表現僅能說是平平，本季備受期待的NBA選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）表現總算漸入佳境，除了攻下18分、5籃板、6助攻，抄截、阻攻各1次的全面數據，還在比賽中大秀了一記切入雙手野獸爆扣，展現狀元郎身手。可惜獨行俠最終仍以107比117不敵華盛頓巫師，苦吞開季2連敗。

▲獨行俠狀元郎弗拉格大秀野獸派爆扣。（圖／達志影像／美聯社）

本季「選秀探花」艾奇康（VJ Edgecombe）在加盟費城七六人的例行賽首秀，表現大放異彩狂轟34分，引發全美籃壇關注，但反觀身為天之驕子選秀狀元的弗拉格，開幕戰僅13投4中拿下10分、10籃板，球隊也以23分之差慘敗，表現明顯遭比下。

不過今日對上巫師之戰，弗拉格整體狀況明顯提升，一次右側45度持球，弗拉格面對巫師米德爾頓（Khris Middleton）防守，果決強勢切入禁區，並直接升空野獸派爆扣，且扣籃進球弗拉格還刻意吊在籃框上，宣示意味濃厚。

弗拉格另外還有一次換手運球後，隨即接到犀利大轉身，直接晃掉上季巫師選秀榜眼薩爾（Alex Sarr）後，直接又是升空雙手扣籃，兩次精彩美技都贏得主場球迷喝采。

不過可惜的是，獨行俠此戰又以10之差敗給巫師，巫師二年級前鋒喬治（Kyshawn George）打出生涯代表作，全場轟下32分、11籃板、4助攻、2抄截、3阻攻，包含三分球9投7中，精彩表現帶領巫師搶下本季首勝，也讓獨行俠苦吞2連敗。

至於弗拉格職業生涯第2戰，持續以先發控球後衛身分上場，全場14投6中，拿下18分、5籃板、6助攻、1抄截、1阻攻。

▲巫師喬治轟下32分、11籃板，領軍攻破獨行俠主場。（圖／達志影像／美聯社）