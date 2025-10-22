台灣大賽G4因雨延期！改23日再戰

▲台灣大賽第四戰因雨延賽。（圖／中職提供）

記者王真魚／桃園報導

台灣大賽第4戰原定今（22）日晚間在樂天桃園球場登場，不過受風神颱風外圍環流及東北季風影響，北部地區連日降雨不斷，導致場地積水無法比賽。中華職棒聯盟今上午正式公告，確定將本場賽事延至明（23）日18:35於同場地舉行。

公告指出，「原定10月22日（周）樂天桃園球場總冠軍賽第4場賽事，因連日降雨天候狀況不佳、場地積水，本場比賽將延至10月23日（周四）18:35於樂天桃園球場進行。」

依據《中華職棒聯盟規章》第12章〈年度季後賽及總冠軍賽比賽辦法〉第67條【延期的比賽】規定：「比賽因雨或其他不可抗力等因素而延期、或是在成為正式比賽前被迫終止時，除非有另訂的日程外，應在預定的球場繼續比賽，之後的比賽順延舉行。」

也就是說，若明日天候依舊不佳，台灣大賽仍須再度順延，屆時將直接影響原定於24日在台中洲際棒球場進行的第5戰。依規定，系列賽必須每一場比賽完成後，才能進行下一場，以維持比賽的公平與完整性。

中信兄弟投手教練王建民昨表示，球隊已預設不同版本的投手調度方案，「若延賽，也可能讓首戰先發的投手再上，或是維持原來安排；若沒有延賽，就照既定計畫走。」總教練平野惠一則強調，球隊已做好各種準備，「不管狀況如何，都不會慌張。」

樂天桃猿古久保健二則坦言，因應延一天還是延兩天，可能會有所調整。