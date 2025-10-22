雷霆SGA冠軍戒頒發典禮告白球迷「永遠不會忘記你們的愛」

▲吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆在新球季開幕戰前舉行冠軍戒頒發典禮，當家球星「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在觀眾爆滿的主場發表動人演說，向球迷致上最真誠的感謝。

雷霆上季奪下NBA總冠軍，今（22）日授戒典禮由NBA主席席爾瓦（Adam Silver）與球團老闆班奈特（Clay Bennett）主持，當吉爾吉斯-亞歷山大上前領取冠軍戒時，全場隨即響起MVP的呼聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

拿下上季總冠軍賽最有價值球員的吉爾吉斯-亞歷山大站上講台，語氣誠懇地表示，「從我們曾經輸40分，到如今贏40分，你們的支持從未改變，我們永遠不會忘記你們的愛。」

此言一出，全場掌聲雷動，雷霆的冠軍旗幟緩緩升起，象徵這支年輕球隊從重建到登頂的漫長旅程。

First look at the Oklahoma City Thunder’s 2024-25 NBA championship ring! ????



The ring is 14-karat white and yellow gold, with blue and orange sapphires. It also includes diamonds with each player’s number & it opens up with another ring inside.



Thoughts on the ring? ???? pic.twitter.com/crIQN6dzf4 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) October 21, 2025

這枚冠軍戒本身同樣別具意義，設計中鑲嵌超過800顆寶石與14K金，內部隱藏刻紋，象徵雷霆從重建到登頂的旅程，戒面可拆卸，刻有季後賽重要時刻與球隊座右銘，被譽為NBA史上最精緻的冠軍戒之一。