兄弟止敗扳回一城盼翻轉宿命　桃猿歷史數據仍佔優勢

▲樂天桃猿拿下勝利。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟在台灣大賽第3戰成功止敗，將系列戰追成1勝2敗，保住延續戰線的機會。不過根據聯盟統計，歷年總冠軍賽中，樂天桃猿在2勝1敗下仍握有優勢。

翻開歷史數據，桃猿雖昨日吞敗、但（含Lamigo、La New時期）在總冠軍賽取得「2勝1敗」的情況下，奪冠率仍達80%（2012、2017、2018、2019奪冠，2023落敗）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若第4戰再度取勝、將戰局至3比1，過往數據顯示，奪冠機率100%（2012、2014、2017、2019）。不過若被追成2勝2敗，奪冠率剩至50%（2018奪冠、2023落敗）。

回顧歷年總冠軍賽史，取得3勝1敗優勢的球隊，有14次最終奪冠、僅3次被逆轉，整體奪冠率高達82.4%。相對地，在第4戰前陷入1勝3敗落後的球隊，僅有3次成功逆轉、奪冠機率僅17.7%。兄弟要全力避免落入1勝3敗的險境。

▲中信兄弟。（圖／記者黃克翔攝）

中信兄弟過往數據顯示並不利。隊史在總冠軍賽取得「1勝2敗」落後時，最終奪冠機率僅25%（1／4）。其中，唯一成功翻盤的紀錄是2001年，其餘三次皆無法逆轉（2009、2017、2019）。

對戰桃猿同情況下更是2次皆敗（2017、2019），奪冠率為0%。 另外，隊史在總冠軍賽1勝3敗落後的情況下，僅有一次成功逆轉（2001年），其餘3次皆失利（2014、2017、2019），奪冠率25%。

若能將系列戰扳平至2勝2敗，過去2次情境（2008、2016）則是皆未能奪冠，奪冠率為0%。而過去對桃猿若在系列戰陷入1勝3敗，3次皆遭淘汰（2014、2017、2019），成功率同樣為0%。

中信兄弟歷史數據顯示情勢極為不利，不過季後賽已有前例可循；桃猿在挑戰賽中締造中職史上首度「讓二追三」的逆轉奇蹟。

兄弟期盼能以相同精神上演翻轉劇本，突破過往歷史宿命。

今日第4戰戰場將轉往桃園球場，受大雨攪局影響，能否如期開打仍是未知數。不過雙方仍依原訂計畫公布先發投手，兄弟推出鄭浩均，樂天則由凱樂掛帥。