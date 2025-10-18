賴清德賀辜仲諒連任WBSC執行副會長　肯定推動棒球外交貢獻

▲亞洲棒總會會長辜仲諒今日在全體世界棒壘球總會會員代表支持下，成功連任執行副會長。（圖／棒協提供）



記者胡冠辰／綜合報導

2025年第6屆世界棒壘總會（WBSC）會員大會今（18）日於泰國曼谷盛大舉辦，在全球129個國家和地區、近300位會員代表共同見證下，亞洲棒球總會（BFA）會長暨中華民國棒球協會理事長辜仲諒不負眾望，獲得在場全體會員代表無異議通過，成功連任WBSC執行副會長一職，鞏固臺灣於國際棒壇核心地位，賴清德總統於第一時間拍發賀電，勉勵辜仲諒執行副會長，「至盼賡續秉持前瞻卓越理念，汲取尖端數位新知，活化運動科學訓練，豐厚競技體育能量。」

辜仲諒於連任執行副會長後表示，棒球是一項充滿智慧、挑戰與教育性質的運動，他將持續協助WBSC會長Riccardo Fraccari團結五大洲之棒壘球大家庭，積極推動棒壘球成為奧運常設項目（Permanent Inclusion on the Olympic Games），促進亞洲地區與各大洲的賽事交流，擴大棒球參與人口，推廣永不放棄、遇強則強的棒球精神，以運動打造一個美好世界。

同時，外交部長林佳龍也發賀電致辜仲諒執行副會長「揚威國際，貢獻卓著，足堪表率。」

WBSC大會為世界棒壇最重要的會議，每兩年召開一次，商議全球棒壘球發展規劃，辜仲諒執行副會長下午順利連任之前，上午即獲頒WBSC「金鑽榮譽獎章」（WBSC Order of the Golden Diamond），讚揚其遠見、教育理念以及扎根亞洲基層棒球的傑出貢獻，為此次WBSC大會唯一獲此殊榮的亞洲棒壇人士。

WBSC大會介紹辜仲諒執行副會長為「金鑽榮譽獎章」獲獎人選時特別提及，辜仲諒執行副會長是金融界知名企業家，也是臺灣最大金融控股公司之一中國信託金控（CTBC Financial Holding）的大股東，在他的領導與支持下，中信兄弟（CTBC Brothers）多年來在中華職棒大聯盟屢創佳績，而中華隊也於去（2024）年在WBSC世界棒球十二強賽（P12）勇奪冠軍。

棒球是臺灣國球，辜仲諒於2022年接任WBSC執行副會長之後，運用其影響力落實「棒球外交」，爭取P12預賽、世界棒球經典賽（WBC）資格賽，以及U12、U15、U18世界盃落腳臺灣，年年都有國際賽事，不僅成功打響臺灣承辦賽事的聲譽，也讓中華隊在家鄉站上國際棒球舞臺。

據WBSC近四年官方統計資訊，臺灣共承辦七場WBSC國際賽事，次數為之多為亞洲第一、世界第二，僅次於墨西哥；WBSC會員大會亦特別公布近四年金、銀、銅牌獲獎數前三名之會員，臺灣於銀牌、銅牌獲獎數皆上榜，共獲7銀、8銅。

身為BFA會長的辜仲諒執行副會長於WBSC大會期間，馬不停蹄拜會各大洲會員代表，宣揚亞洲棒球願景。

他指出，世界棒球排名前五名之中，臺灣、日本及韓國來自亞洲國家；WBSC大會今年亦邁入第六屆，其中三屆大會選在亞洲舉辦，證明亞洲棒球勢力崛起，重要性不言可喻，加上亞洲擁有45億人口，為最有發展潛力的棒球新藍海，未來如有機會串聯亞洲各國與地區的職棒，籌組「亞洲大聯盟」，勢必提升棒球運動於世界體壇的重要性。