大谷翔平本季對釀酒人6戰3轟　美球評：凡人與好萊塢巨星之戰

▲大谷翔平本季對釀酒人6戰繳出.273打擊率、3發全壘打。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇將在國聯冠軍系列賽迎戰中區霸主密爾瓦基釀酒人，這是兩隊自2018年後再度於聯盟冠軍戰碰頭。道奇本季對釀酒人苦吞6連敗，如今將帶著「日本三本柱」大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希，再次挑戰「剋星」，美國球評形容這是一場「凡人與好萊塢巨星」的對決。

釀酒人本季以97勝65敗高居聯盟第1，投打兼備。先發王牌佩拉爾塔（Freddy Peralta）奪下17勝，「怪物新人」米吉奧洛夫斯基（Jacob Misiorowski）能飆出167公里火球，團隊防禦率3.58名列聯盟第2；雖然全壘打數不多（166發，排名第22），但164次盜壘與806得分，分別高居聯盟第2與第3，堪稱「全面型球隊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇本季例行賽與釀酒人交手全數落敗。6場比賽有5場分差僅在2分以內，卻場場惜敗。大谷翔平這6戰皆以指定打擊（DH）身份出賽，22打數6安、打擊率.273，轟出3發全壘打、7分打點；他的全壘打分別是從米吉奧洛夫斯基、佩拉爾塔以及左投金塔納（José Quintana）手中擊出。

▲美國球評形容釀酒人與道奇的系列賽是「凡人對決好萊塢巨星」。（圖／達志影像／美聯社）

美國球評認為釀酒人與道奇的系列賽將是一場「大衛與歌利亞」的對決。TBS體育台球評、前費城人球星羅林斯（Jimmy Rollins）形容，「這是一場凡人與好萊塢巨星的對決」，釀酒人是「戰績最好」的球隊，道奇則是「擁有最高薪資、最具明星光環」的隊伍。

紅襪傳奇投手馬丁尼茲（Pedro Martinez）分析，釀酒人是一個即使沒有強打者也能取勝的團隊，道奇陣容雖華麗，但也有一些脆弱環節。根據美國數據網站《FanGraphs》統計，道奇本季總薪資高居全聯盟第1，釀酒人僅排第22。但自2024年8月14日起，釀酒人對道奇已締造8連勝紀錄。

大聯盟官方在社群平台X發布對戰宣傳海報後，日本球迷紛紛表達緊張與期待：「釀酒人太強了」、「比費城人還難打」、「例行賽全輸，這次一定要復仇」、「巔峰對決來了」、「LET’S GO Dodgers」、「看來會是一輪艱苦的系列戰」、「2018年是道奇贏，這次會怎樣呢」。