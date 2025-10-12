運動雲

大谷翔平本季對釀酒人6戰3轟　美球評：凡人與好萊塢巨星之戰

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平本季對釀酒人6戰繳出.273打擊率、3發全壘打。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇將在國聯冠軍系列賽迎戰中區霸主密爾瓦基釀酒人，這是兩隊自2018年後再度於聯盟冠軍戰碰頭。道奇本季對釀酒人苦吞6連敗，如今將帶著「日本三本柱」大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希，再次挑戰「剋星」，美國球評形容這是一場「凡人與好萊塢巨星」的對決。

釀酒人本季以97勝65敗高居聯盟第1，投打兼備。先發王牌佩拉爾塔（Freddy Peralta）奪下17勝，「怪物新人」米吉奧洛夫斯基（Jacob Misiorowski）能飆出167公里火球，團隊防禦率3.58名列聯盟第2；雖然全壘打數不多（166發，排名第22），但164次盜壘與806得分，分別高居聯盟第2與第3，堪稱「全面型球隊」。

道奇本季例行賽與釀酒人交手全數落敗。6場比賽有5場分差僅在2分以內，卻場場惜敗。大谷翔平這6戰皆以指定打擊（DH）身份出賽，22打數6安、打擊率.273，轟出3發全壘打、7分打點；他的全壘打分別是從米吉奧洛夫斯基、佩拉爾塔以及左投金塔納（José Quintana）手中擊出。

▲系列賽18支1陷空前低潮　大谷翔平：無法如願的打席很多。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國球評形容釀酒人與道奇的系列賽是「凡人對決好萊塢巨星」。（圖／達志影像／美聯社）

美國球評認為釀酒人與道奇的系列賽將是一場「大衛與歌利亞」的對決。TBS體育台球評、前費城人球星羅林斯（Jimmy Rollins）形容，「這是一場凡人與好萊塢巨星的對決」，釀酒人是「戰績最好」的球隊，道奇則是「擁有最高薪資、最具明星光環」的隊伍。

紅襪傳奇投手馬丁尼茲（Pedro Martinez）分析，釀酒人是一個即使沒有強打者也能取勝的團隊，道奇陣容雖華麗，但也有一些脆弱環節。根據美國數據網站《FanGraphs》統計，道奇本季總薪資高居全聯盟第1，釀酒人僅排第22。但自2024年8月14日起，釀酒人對道奇已締造8連勝紀錄。

大聯盟官方在社群平台X發布對戰宣傳海報後，日本球迷紛紛表達緊張與期待：「釀酒人太強了」、「比費城人還難打」、「例行賽全輸，這次一定要復仇」、「巔峰對決來了」、「LET’S GO Dodgers」、「看來會是一輪艱苦的系列戰」、「2018年是道奇贏，這次會怎樣呢」。

關鍵字： 棒球MLB洛杉磯道奇密爾瓦基釀酒人大谷翔平山本由伸佐佐木朗希國聯冠軍系列賽羅林斯馬丁尼茲

