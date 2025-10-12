運動雲

ALCS首戰先發出爐！米勒領銜水手迎戰藍鳥　布萊恩吳暫不登板

▲米勒（Bryce Miller）。（圖／路透）

▲米勒（Bryce Miller）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

西雅圖水手12日宣布，右投米勒（Bryce Miller）將在13日對陣多倫多藍鳥的美聯冠軍系列賽（ALCS）首戰擔任先發投手，這是7戰4勝制的開幕戰，預計於台灣時間上午8點03分在多倫多羅傑斯中心登場。

米勒首戰登板　「能替球隊定下基調意義重大」

對於獲得季後賽首戰先發的重任，米勒難掩興奮之情，他在記者會上坦言：「我很興奮。」

「是的，我準備好了，能在季後賽登板是每個投手夢寐以求的事，而能有機會為球隊開好頭、幫助我們早早進入狀況並設定比賽基調，這真的意義非凡，」他說。

米勒是水手分區系列賽第5戰中唯一未登板的健康先發投手，儘管他僅在短休息狀態下登板，但狀況不俗；他在對底特律老虎的ALDS第4戰中先發4.1局，用55球面對16名打者，被擊出4支安打、無保送僅失1分。

「我上一次先發時感覺非常好，」米勒回憶道，「那是我這陣子投得最順的一場，我真的很興奮，也非常期待這個機會。」

總教練威爾森（Dan Wilson） 對這位年輕右投充滿信心，直言：「我們很高興把球交給他，我們會讓他盡可能投得更久。」

布萊恩吳持續恢復　名單預期入列但首戰缺陣

除了米勒的先發確定外，據多方消息指出，右投布萊恩吳（Bryan Woo） 也預計將被列入水手的26人ALCS名單，不過，球團表示他不會在首戰以任何形式出賽。

吳目前持續從胸肌發炎中復原，球隊計畫於今日再度與他進行諮詢，以評估他日後完成「起伏式牛棚練投」的恢復狀況，球團可能會在讓他於季後賽登板前，再觀察一次完整的投球訓練。

吳自9月19日在休士頓的先發退場後便未再登板，也未被列入ALDS名單，對於吳的進度，威爾森表示：「我們仍在持續評估他的可用性，他看起來恢復得不錯，狀況正在回升，現在我們正在權衡他的時間表，看看他何時能夠上場。」

水手隊延誤出發　吉爾伯特與卡斯提歐暫無法登板

水手的26人ALCS名單將於今日上午正式提交，球隊原定於週六晚間起飛，預計美東時間晚上10點左右抵達多倫多，原本被視為首戰理想人選的吉爾伯特（Logan Gilbert） 與卡斯提歐（Luis Castillo），雖然都能依正常輪值休息出賽，但兩人皆於11日ALDS第5戰延長賽中登板，對球隊晉級起了關鍵作用，因此無法在13日第1戰登板。

