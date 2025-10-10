運動雲

從被打爆到4.2局無失分！博伊德扛起小熊生死戰　隊友齊盛讚

▲從被打爆到4.2局無失分！博伊德扛起小熊生死戰　隊友齊盛讚。（圖／達志影像／美聯社）

▲從被打爆到4.2局無失分！博伊德扛起小熊生死戰　隊友齊盛讚。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊左投博伊德（Matthew Boyd）10日於瑞格利球場投出關鍵代表作，率領球隊以6比0完封密爾瓦基釀酒人，將國聯分區系列賽扳成2比2，逼出週日在密爾瓦基舉行的決勝第5戰。

當博伊德在第5局退場時，全場觀眾起立鼓掌致敬，這位34歲老將走上休息區最前方階梯，注視著隊友帕倫西亞（Daniel Palencia）成功化解滿壘危機，當他看到釀酒人新星丘里奧（Jackson Chourio）擊出飛球出局時，博伊德揮拳大喊，這不只是投手的釋放，更是整支球隊的吶喊。

從災難到救贖　博伊德扛起先發重責

這是博伊德的救贖之夜。就在幾天前的系列賽第1戰，他僅休3天強行先發，結果首局就遭釀酒人連敲3支二壘安打攻下6分，僅投30球便黯然退場；那場慘敗後，許多人質疑他是否能再次登板。

但博伊德沒有退縮，當小熊在週三將系列賽追成1比2時，他在更衣室裡主動表態：「我那時就在想，我想再拿球上場，我不想就這樣結束。」

他說得出，也做得到；回到瑞格利球場這片熟悉的土地，他本季在此戰績12勝1敗，自責分率僅 2.51，博伊德重新掌控了局勢，他投出4.2局無失分，飆出6次三振，只被擊出4支零星安打，徹底壓制釀酒人火力，這也是小熊隊本季後賽最長的先發內容。

關鍵首局　哈普三分砲點燃攻勢

博伊德開賽保送首名打者葉利奇（Christian Yelich），現場氣氛頓時緊張，畢竟這系列前幾場的首局總計已產生21分，創下大聯盟季後賽史上首局最高得分紀錄。

但這一次，小熊隊穩住了，博伊德隨即三振丘里奧，隨後讓康特瑞拉斯（William Contreras）擊出滾地球，再讓圖朗（Brice Turang）飛球出局，成功脫困。

而進攻端，小熊迅速給予回應。1局下半，哈普（Ian Happ）在兩人上壘情況下，從釀酒人王牌佩拉爾塔（Freddy Peralta）手中轟出3分砲，為球隊奠定勝基，這是哈普在本系列對佩拉爾塔的第二發全壘打。

哈普賽後表示：「我們最近開局的表現都很好，隊友能上壘，我就能抓到好球帶出強勁擊球，不過今晚的功勞要歸給博伊德，他真的太棒了。」

冷靜的左投手　贏回隊友信任

小熊總教練康索（Craig Counsell）表示，博伊德正是他想看到的那種投手：「他給了我們完美的局數，讓我們的牛棚能依照計畫接手，這場比賽的節奏，完全被他掌握住了。」

哈普也讚嘆這位老將的穩定心態：「他真的非常有效率，他很好地控制自己，當他投出壞球時，馬上就能調整回來，今天他的曲球掌握得很好，讓打者難以預測，他真是太出色了。」

博伊德全場展現成熟的投球策略，主要以四縫線速球與曲球組合壓制打者，變速球則作為誘打武器；第五局在2、3壘有人時，他用一顆內角伸卡球讓葉利奇揮空三振後，微微握拳慶祝，隨後交棒給帕倫西亞。

帕倫西亞順利收拾殘局，牛棚群也持續穩定發揮，第6局蕭（Matt Shaw）擊出關鍵打點安打，第7與第8局分別由塔克（Kyle Tucker）與布許（Michael Busch）開轟，最終鎖定勝局。

歷史背景：小熊再現2016年精神

根據統計，自現行2-2-1賽制實施以來，共有35支球隊在分區系列賽前兩戰客場落後0比2，其中僅5支球隊能逼出第5戰，而只有3支最終完成逆轉，小熊隊曾在2016年世界大賽對克里夫蘭連贏3場淘汰賽，最終奪冠，如今他們正朝著另一段傳奇邁進。

博伊德則寫下隊史新頁，成為小熊史上面對淘汰戰時第4位投出無失分先發的投手，前面三人分別是2015年外卡戰的艾瑞艾塔（Jake Arrieta）、1935年世界大賽第5戰的華尼克（Lon Warneke），以及1918年世界大賽第5戰的沃恩（Hippo Vaughn）。

「我只是想幫助球隊贏球，」博伊德最後微笑著說，「我們整季都在學著如何一起克服困難，今晚只是另一個例子。」

▲從被打爆到4.2局無失分！博伊德扛起小熊生死戰　隊友齊盛讚。（圖／達志影像／美聯社）

▲從被打爆到4.2局無失分！博伊德扛起小熊生死戰　隊友齊盛讚。（圖／達志影像／美聯社）

▲從被打爆到4.2局無失分！博伊德扛起小熊生死戰　隊友齊盛讚。（圖／達志影像／美聯社）

