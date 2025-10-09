俞涵軒台巡封后奪職業首冠　低於標準桿7桿完美逆襲

▲俞涵軒台巡「科技希望巡迴賽」奪職業首冠。（圖／中國信託商業銀行提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣女子高球新星俞涵軒，今（9）日在TLPGA「2025科技希望巡迴賽－第四站」打出生涯代表作，最終回合繳出4博蒂、1柏忌的精彩成績，以總桿209桿、低於標準桿7桿的成績奪冠，收下個人職業生涯首座冠軍獎盃。

俞涵軒開賽狀況絕佳，首輪抓下5博蒂、吞1柏忌，以低於標準桿4桿暫居並列第二，僅落後領先者1桿；次輪依舊穩定發揮，全場進帳2博蒂、2柏忌，憑藉穩健節奏成功登上領先榜。今日決勝輪，她在前9洞火力全開再下4博蒂，幾乎一路領先到底，最終以三回合總桿209桿封后，完成職業生涯首冠壯舉。

現年24歲的俞涵軒畢業於美國奧克拉荷馬州立大學，2023年轉入職業，隔年就在台巡賽資格賽拿下並列第一，展現過人潛力。2024年賽季她曾在「中國信託女子公開賽」名列第三、「聲寶女子公開賽暨秀菊盃長春邀請賽」奪並列第四，持續累積能量，如今終於迎來首座職業冠軍。

賽後俞涵軒感性表示，這是她職業生涯的第一冠，意義非常重大。這三天鐵桿與推桿都發揮穩定，也運用擊球策略化解危機、耐心把握機會。

值得一提的是，俞涵軒的哥哥俞俊安目前為台灣男子高球世界排名最高的PGA巡迴賽選手，兄妹倆從小由父親指導，一同踏上高球之路，雙雙在國際舞台上為台灣爭光。

中國信託銀行長年深耕高爾夫運動，是國內最早投入贊助的企業之一。今年「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC Lady Golf Stars）旗下球員表現亮眼——王馨迎旅美首季即在LPGA「FM錦標賽」奪冠；吳佳晏在JLPGA「北海道明治盃」拿下並列第4，並十度挺進前十；劉芃姍則於「法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽」摘下職業生涯第3冠。