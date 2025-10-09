運動雲

>

俞涵軒台巡封后奪職業首冠　低於標準桿7桿完美逆襲

▲▼俞涵軒台巡「科技希望巡迴賽」奪職業首冠。（圖／中國信託商業銀行提供）

▲俞涵軒台巡「科技希望巡迴賽」奪職業首冠。（圖／中國信託商業銀行提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣女子高球新星俞涵軒，今（9）日在TLPGA「2025科技希望巡迴賽－第四站」打出生涯代表作，最終回合繳出4博蒂、1柏忌的精彩成績，以總桿209桿、低於標準桿7桿的成績奪冠，收下個人職業生涯首座冠軍獎盃。

俞涵軒開賽狀況絕佳，首輪抓下5博蒂、吞1柏忌，以低於標準桿4桿暫居並列第二，僅落後領先者1桿；次輪依舊穩定發揮，全場進帳2博蒂、2柏忌，憑藉穩健節奏成功登上領先榜。今日決勝輪，她在前9洞火力全開再下4博蒂，幾乎一路領先到底，最終以三回合總桿209桿封后，完成職業生涯首冠壯舉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年24歲的俞涵軒畢業於美國奧克拉荷馬州立大學，2023年轉入職業，隔年就在台巡賽資格賽拿下並列第一，展現過人潛力。2024年賽季她曾在「中國信託女子公開賽」名列第三、「聲寶女子公開賽暨秀菊盃長春邀請賽」奪並列第四，持續累積能量，如今終於迎來首座職業冠軍。

▲▼俞涵軒台巡「科技希望巡迴賽」奪職業首冠。（圖／中國信託商業銀行提供）

賽後俞涵軒感性表示，這是她職業生涯的第一冠，意義非常重大。這三天鐵桿與推桿都發揮穩定，也運用擊球策略化解危機、耐心把握機會。

值得一提的是，俞涵軒的哥哥俞俊安目前為台灣男子高球世界排名最高的PGA巡迴賽選手，兄妹倆從小由父親指導，一同踏上高球之路，雙雙在國際舞台上為台灣爭光。

中國信託銀行長年深耕高爾夫運動，是國內最早投入贊助的企業之一。今年「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC Lady Golf Stars）旗下球員表現亮眼——王馨迎旅美首季即在LPGA「FM錦標賽」奪冠；吳佳晏在JLPGA「北海道明治盃」拿下並列第4，並十度挺進前十；劉芃姍則於「法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽」摘下職業生涯第3冠。

關鍵字： 高球俞涵軒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽　故意敬遠賈吉奏效

洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽　故意敬遠賈吉奏效

大谷翔平妻子真美子再度現身主場應援！半蹲入鏡氣質出眾

大谷翔平妻子真美子再度現身主場應援！半蹲入鏡氣質出眾

山本由伸吞季後賽首敗、柯蕭中繼再失5分 道奇2：8不敵費城人

山本由伸吞季後賽首敗、柯蕭中繼再失5分 道奇2：8不敵費城人

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

山本、克蕭雙雙挨轟！羅伯斯嘆「失投就會這樣」　G4格拉斯諾先發

山本、克蕭雙雙挨轟！羅伯斯嘆「失投就會這樣」　G4格拉斯諾先發

獅猿大戰明點燃！嚴宏鈞整季未上一軍也入列　兩隊32人名單出爐

獅猿大戰明點燃！嚴宏鈞整季未上一軍也入列　兩隊32人名單出爐

李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

就是要強碰強！統一獅亮牌　季後挑戰賽G1獅帝芬掛帥先發

就是要強碰強！統一獅亮牌　季後挑戰賽G1獅帝芬掛帥先發

【沒收了！】光復救災撿到保力達 訓育組老師勸世藏洋蔥QQ

熱門新聞

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽　故意敬遠賈吉奏效

大谷翔平妻子真美子再度現身主場應援！半蹲入鏡氣質出眾

山本由伸吞季後賽首敗、柯蕭中繼再失5分 道奇2：8不敵費城人

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

2李珠珢期待與球迷再相見

3洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽

4大谷妻真美子再度現身主場應援！

5道奇橫掃失利！2：8遭費城人扳回一城

最新新聞

1俞涵軒台巡封后奪職業首冠

2李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

3季後挑戰賽前夕異動　沈鈺傑：重點是明天！

4陳鏞基：球季後會思考自己的方向

5TPBL夢想家本季口號「New Era」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹姆士今晚公布重磅消息

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

【沒收了！】光復救災撿到保力達 訓育組老師勸世藏洋蔥QQ

【最美風景】老夫婦遭擦撞司機肇逃！路人暖舉網感動

【家長怒了】林口雙語幼兒園爆虐童　YTR：我有一槍斃命的證據！

【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366