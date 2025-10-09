運動雲

運動部推青春動滋券優惠！10月底前抵用完畢加碼200元

▲▼青春動滋券加碼方案領用流程。（圖／運動部提供）

▲青春動滋券加碼方案領用流程。（圖／運動部提供）

記者游郁香／綜合報導

運動變健康，還能得好康！114年度的青春動滋券使用期限至114年12月31日止，運動部為鼓勵16歲至22歲青年朋友持續養成運動消費習慣，特別推出「青春動滋券加碼方案」，只要在114年10月31日前將青春動滋券使用完畢，即可獲得200元加碼券，鼓勵青年朋友持續參與運動。

運動部表示，為鼓勵民眾儘早領用，青春動滋券必須於114年10月31日前使用完畢，方符合領取200元加碼券資格，符合資格者，可於114年11月1日上午10時起至動滋網(500.gov.tw)登入「我的青春動滋券」，領取200元加碼券，並於12月31日前至合作店家消費抵用。本次加碼經費有限，動滋網將不定期公告加碼券經費使用狀況，若費用即將用罄，將在網站預告，並公告活動截止日期。

自青春動滋券推出以來，吸引多數青年參與運動，無論是參加健身課程、觀賞賽事，或體驗各類運動休閒設施等，皆能使用青春動滋券消費抵用，本次提供200元加碼券，期能成為青年朋友持續參與運動或觀賞賽事的助力。

運動部持續透過動滋券政策與加碼方案，鼓勵青年朋友將運動融入日常生活，讓「做運動」、「看比賽」成為新時代熱門話題。適逢臺灣職業排球聯盟TPVL賽季元年開打、2025中華職棒季後挑戰賽及總冠軍賽、職籃賽季及風靡學生族群的HBL高中籃球聯賽等精彩賽事即將展開，期盼藉由青春動滋券及加碼措施，支持民眾透過運動消費，親身感受參與運動帶來的身心愉悅及感動，進而形塑全民運動文化，為產業發展奠定深厚基礎。

運動部提醒，符合領用青春動滋券資格的青年朋友，在114年10月31日前將今年度500元青春動滋券抵用完畢，才能獲得200元加碼券，經費有限，用完為止，獲得加碼券的朋友，可儘早使用，以免向隅。青春動滋券加碼方案、領用方式及合作店家資訊等，請上動滋網查詢，或撥打客服專線02-7752-3658洽詢(服務時間週一至週日09：00-18：00)。

