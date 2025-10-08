「60轟男」羅利聯手3轟！水手聽牌力拚睽違24年美聯冠軍戰

運動雲

▲「60轟男」羅利（Cal Raleigh）季後賽開轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美聯西雅圖水手8日（台灣時間）在底特律以8比4擊敗第6種子老虎隊，在分區系列賽中取得2勝1敗領先，距離自2001年以來、睽違24年的美聯冠軍戰僅一步之遙。第4戰將於9日在底特律進行。

這場比賽因雨延後約3小時開打，於當地時間晚間7點正式開始。水手在3局上率先突破防線，2出局二壘有人時，第9棒克勞佛（J.P. Crawford）敲出適時安打，捕手迪格勒（Dillon Dingler）接傳球發生失誤，二壘跑者羅布雷斯（Victor Robles）趁機衝回本壘得分。隨後阿羅沙雷納（Randy Arozarena）再補上中前安打，攻下第2分。

4局上，蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）轟出飛行距離422英尺（約128.6公尺）的左中間陽春炮，這是他今年季後賽首發全壘打。兩出局一、二壘有人時，「60轟男」羅利（Cal Raleigh）再補上安打，將比分拉開至4比0。

6局上兩出局後，克勞佛再度發威，掃出右外野方向的陽春炮，水手5比0領先。 先發右投吉爾伯特（Logan Gilbert）展現壓制力，以滑球與指叉球為主軸投6局僅失1分，被敲4支安打，拿下優質先發。

打線在8局由克勞佛的高飛犧牲打再添1分，9局上羅利再度出手，掃出左中外野兩分砲，也是他本次季後賽首轟，替水手徹底鎖定勝局。

這是羅利自2022年外卡系列賽對藍鳥首戰以來，生涯第2支季後賽全壘打。 他在本次系列賽前兩戰於主場合計9打數敲出4支安打，並在第2戰擊出二壘安打，不過遲遲未開轟，終於在客場突破封印。

老虎在9局下追回3分，但難敵水手全場共轟出3發全壘打，展現強大火力，最水手以4分差搶勝，距離睽違24年的美聯冠軍系列賽門票只差一勝。

