鈴木誠也開轟白搭！今永昇太挨2轟吞敗　釀酒人7：3聽牌

記者王真魚／綜合報導

芝加哥小熊今（7）日在國聯分區系列賽第2戰以3比7敗給密爾瓦基釀酒人，系列戰陷入0勝2敗的不利局面，釀酒人搶先聽牌。鈴木誠也首局轟出3分砲為球隊先馳得點，但先發投手今永昇太狀況不穩，僅撐2.2局就被打爆，連挨兩轟失掉4分吞下敗投。

首局小熊攻勢兇猛，1出局後攻占二、三壘，4棒鈴木誠也鎖定高角度變速球，掃出中外野方向3分炮，為個人季後賽第2轟，也讓他成為繼松井秀喜、田口壯與大谷翔平之後，第4位在大聯盟季後賽擊出2發以上全壘打的日本球員。

▲▼今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

不過領先優勢稍縱即逝。今永首局遭釀酒人沃恩（Andrew Vaughn）轟出追平3分砲，3局又被康崔拉斯（William Contreras）擊出左外野陽春砲逆轉，隨後退場。此戰僅用46球 2.2局被擊出5支安打、包含2支全壘打，失掉4分，創旅美後最短先發紀錄。

4局下，小熊改派右投帕倫西亞（Daniel Palencia）接替登板，又被喬里歐（Jackson Chourio）轟出中外野方向的3分砲。 小熊打線全場僅擊出4支安打，苦吞系列賽二連敗，距離出局僅一步之遙。

根據數據，從1995年至2024年共有67支球隊在分區系列賽前兩戰落後0比2，僅有7隊成功上演3連勝逆轉；40隊以0比3遭橫掃、16隊以1比3出局、4隊以2比3止步。2018年以後再無球隊能從0比2落後逆轉，最後一次是2017年的洋基。 小熊過去在1998、2007與2008年三度在分區系列賽前兩戰皆敗，最終都以0比3遭淘汰。

外媒報導指出，預料第3戰小熊將由泰昂（Jameson Taillon）先發，他本季防禦率3.68，三度對戰釀酒人表現起伏不定。 泰昂在外卡系列賽第3戰投4局無失分，如今再度面臨「輸即淘汰」的壓力。

釀酒人火力正旺，首戰沒有全壘打就攻下9分，第2戰7分全靠全壘打，小熊若想續命，必須找到壓制對方打線的解方。

【英雄救援】小黃乘客突心臟痛！他打給警：我要違規了

