洋基教頭布恩暗示G3將調整打線　背水一戰迎戰藍鳥右投比柏

▲葛斯密特。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

紐約洋基在美聯分區系列賽（ALDS）第2戰以7比13慘敗給多倫多藍鳥後，面臨季後賽淘汰邊緣，總教練布恩（Aaron Boone）為挽救球季，正積極尋求改變，其中包括在第3戰調整先發打線。

根據《ESPN》記者卡斯提洛（Jorge Castillo）報導，布恩正在考慮針對第3戰對決藍鳥右投比柏（Shane Bieber）做出1到2項打線變動，主因是比柏本季對左打極具壓制力。

卡斯提洛透露，其中1項關鍵調整可能是以右打老將、前年度MVP葛斯密特（Paul Goldschmidt）取代左打新秀萊斯（Ben Rice）擔任先發一壘手。

本季季後賽前4場，萊斯打擊率0.267，貢獻1轟、3分打點；葛斯密特則在7個打數中敲出4支安打，打擊率高達0.571，儘管此舉風險不小，但布恩在面臨被淘汰危機時仍選擇信任數據分析，寄望葛斯密特能帶來突破。

根據《ESPN》資料，比柏本季對左打表現極佳，僅被敲出2支全壘打，對手打擊率僅0.156；反觀面對右打時表現明顯下滑，被擊出6轟、打擊率0.297、OPS高達.936。

葛斯密特生涯面對畢柏打擊率為0.500（6打席），但這些對戰紀錄要追朔至2021與2023年，其後比柏經歷Tommy John手術復出，葛斯密特對右投的打擊成績也逐年下滑。

2021年葛斯密特在反向對位情況下打擊率0.279、10轟；2023年降至0.259與20轟；至2025年為止，打擊率0.247，7支全壘打中有3支來自右投手。洋基目前在系列賽以0比2落後，必須連勝3場才能晉級。