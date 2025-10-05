運動雲

羅伯斯曝臨時派朗希守勝原因　令和怪物11球完美回應教頭信任

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯臨時決定派朗希登板，賽後盛讚「當下覺得該交給他」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「令和怪物」佐佐木朗希今（5）日在國聯分區系列賽首戰於第9局登板救援，面對強打如雲的費城人打線，用時速超過160公里的速球成功守下勝利，奪下生涯季後賽首場救援成功。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，這次讓朗希擔任終結者，是在比賽進行中臨時下的決定，「當下就覺得該交給他。」

羅伯斯坦言，他是在第9局上半、1出局時才通知朗希準備登板，「考慮到對方打序，與其讓（左投）維西亞（Alex Vesia）再投一局，我覺得交給朗希會更好。」原本未在熱身的朗希緊急啟動，最終以11球完美回應教頭的信任。

朗希先用直球壓制首名打者瑞爾穆託（J.T. Realmuto），再以高角度指叉球三振對方；雖被凱普勒（Max Kepler）敲出右外野二壘打，但他隨即用時速100.8英里（約162.3公里）的速球迫使卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）擊出滾地球出局，最後再以時速100英里（約160.9公里）火球讓史託特（Bryson Stott）打出界外飛球，順利拿下救援成功。

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲朗希季後賽兩戰無失分，展現新「守護神」氣勢。（圖／達志影像／美聯社）

他全場共投11球，其中7球是速球、4球為指叉球，7顆速球中有6球超過160公里，用力量硬生生壓制對手。賽後朗希笑說，「雖然今天的感覺沒有上次那麼好，但我能在好球帶裡投出強勁的球，最後順利壓制對手，結果還不錯。」

朗希本季曾因右肩撞擊症候群休戰4個月，9月下旬以牛棚身份復出，例行賽僅投2局無失分。季後賽首次登板即飆出大聯盟個人最快球速163.2公里，這場再次在關鍵時刻挺身而出，也鞏固了他在羅伯斯心中的「守護神」地位。

羅伯斯也早已透露，未來會繼續重用朗希擔任終結者，「當然會讓他上場。無論任何情況，我都能帶著信心派他登板。」這番話充分展現出他對這位年輕日本火球男的高度信任。

﻿

