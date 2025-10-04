小熊波伊德國聯分區系列賽G1先發　挑戰休3天登板對決釀酒人

運動雲

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

芝加哥小熊今（4）日正式宣布，左投波伊德（Matthew Boyd）將國聯分區系列賽首戰對密爾瓦基釀酒人登板先發，這位34歲投手將在僅休息3天的情況下重返投手丘，延續他在外卡系列賽對聖地牙哥教士的出色表現。

波伊德在外卡系列賽首戰中主投4.1局，用球數僅58球，被敲4支安打、失1分並送出1次保送，隨後小熊牛棚14上14下，成功守成拿下勝利。

2025年是波伊德11年大聯盟生涯中表現最穩定的一季，自去年12月與小熊簽下2年2900萬美元合約後，他在本季出賽31場，累積179.2局，是自2019年效力底特律老虎以來投最多的一年。

他以14勝8敗、防禦率3.21、WHIP值1.09、154次三振的成績結束例行賽，生涯首度入選明星賽，同時以2.6的WAR值領先全隊，波伊德在勝場、投球局數、三振等3項數據都居隊內之首，建立了他作為輪值王牌支柱的地位。

波伊德季後賽初登板是在2022年效力西雅圖水手時，於對休士頓太空人的美聯分區系列賽第3戰登場，面對3名打者。去年效力克里夫蘭守護者時，他3場季後賽先發僅失1分，合計11.2局表現亮眼。

小熊總教練康索爾（Craig Counsell）坦言，在短休情況下派波伊德登板確實有些挑戰，但他對這位老將的經驗與穩定性充滿信心。分區系列賽為5戰3勝制，波伊德於首戰登板後，有機會在第4戰以正常休息天數再次出賽。

