李致霖首升一軍！亞錦賽洗禮體悟差距　盼增球種向徐若熙討教

▲▼ 李致霖 。（圖／味全龍提供）

▲李致霖 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍去年季中選秀第二指名投手李致霖，今天生涯首度上一軍，總教練葉君璋賽前透露，剩餘兩場比賽會安排他上場，感受一下一軍張力。

甫從亞錦賽回來的李致霖，也分享了這段國際賽歷練，這是他生涯首度入選國際賽，出賽3場，合計投4局被敲2安，送出5次三振、防禦率2.25

李致霖直言，日本社會人球員的打擊掌握度相當好，「在二軍可能兩三局就有辦法三振幾個人，但對上日本隊，會覺得不管丟什麼球，他們都能打得到。」這次經驗讓他體認到球種不足，「那天丟他們兩輪後，球種就差不多了，結果沒有球可以用了，會想多練一兩種球。」

目前李致霖比賽主要使用直球、曲球與滑球，變速球雖然會投，但控制力不足，因此比賽中不常使用。他表示，隊上投變速最好的就是徐若熙，對方正好是他的偶像，也特別把握機會向學長請教。

李致霖加入味全後，球速最快飆到151公里，談到球速提升，他認為，是透過重量訓練強化身體，「進職棒後教練幫我們排課，身體慢慢練起來，球速也跟著拉上來。」

對於亞錦賽的表現，他表示，其實不太滿意，尤其在冠軍戰登板，壓力不小，「本來還沒掉分，大家還說不錯，下一局一上去就丟掉分。」

事實上，李致霖今年季中就曾隨一軍觀摩，他坦言場邊氣氛相當緊張，「一軍就算還沒上場，在場下就能感受到不同張力。」不過因為這次歷經國際賽洗禮，現在比較能調適。

季後計畫，李致霖透露休三天後，將赴台中自主訓練，也把目標放在明年，「希望能真正站穩一軍。」

【這太有機了吧】菜裡驚見「肥美菜蟲」...網友全嚇傻

