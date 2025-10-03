運動雲

奔向健康與永續！富邦Run For Green全民線上跑再啟動

▲▼富邦金控自即日起至11月30日再度推出「Run For Green™全民線上跑」2025第二波活動，邀請全民再度一起為健康與永續奔馳。（圖／富邦金控提供）

▲富邦金控自即日起至11月30日再度推出「Run For Green™全民線上跑」2025第二波活動。（圖／富邦金控提供）

記者游郁香／綜合報導

富邦金控自2024年首度舉辦全台最大規模的「Run For Green™全民線上跑」，受到廣大跑友支持。今年上半年升級推出2025首波活動，總里程累積突破193萬公里，較去年成長64.22%，展現全民守護環境的熱情。延續這股熱潮，富邦自即日起至11月30日再度推出「Run For Green™全民線上跑」第二波，號召全民隨時隨地起跑，為健康與地球永續而奔馳。

本屆活動延續植樹行動，富邦將攜手跑者共同種下6,000棵樹。參加者只要透過穿戴式裝置或常用跑步APP綁定上傳，跑滿指定里程就能線上領取植樹資格，讓每一步化為實質的綠色行動。今年也首度推出趣味互動遊戲「一鍵見森林」，跑者可測出專屬「綠跑風格」，對應台灣不同樹種，將跑步特質與環境永續連結，增添參與樂趣。

值得一提的是，活動規模再擴大，跨界合作夥伴包含Uber Eats、adidas、GARMIN、Gogoro等品牌。跑者完成挑戰即可參加抽獎，有機會把Gogoro VIVA ME、Garmin智慧心率跑錶、adidas ADIZERO BOSTON 13、MOMO幣等好禮帶回家；Uber Eats更提供免費體驗Uber One一個月及專屬優惠序號，讓跑者跑步之餘也能享受美食。

富邦金控也鼓勵跑友，把全民線上跑作為「台灣米倉田中馬拉松」暖身練跑方案，該賽事將於11月9日開跑。跑者在備戰同時，不僅能累積永續里程，還能再抽多重好禮。11月期間，富邦也將與adidas、永悅健康合辦實體聯名跑聚，由專業教練帶領社群跑者共同出發，凝聚更多正向能量。

秉持「正向力量 成就可能™」的品牌精神，富邦金控自2024年起透過Run For Green™號召全民，以運動實踐健康生活與環境永續雙重價值。今年更透過跨界合作串連食、衣、動、行多領域夥伴，邀請全民揪團響應，跑出屬於台灣的綠色力量。

「富邦 Run For Green™ 全民線上跑」活動網址：https://pse.is/86k5rw

