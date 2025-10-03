庫明加改穿勇士1號戰袍　回應忠誠度遭質疑：只在乎真正的球迷

Kuminga on people who question if he’s committed to being with the Warriors after the way contract negotiations went:



記者游郁香／綜合報導

經過長達數月的合約僵局，22歲前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）最終與勇士簽下2年4850萬美元合約回歸，新賽季將換穿1號球衣，他今（3）日也打破沉默，正面回應外界對他「忠誠度」的質疑，他強調那些「真正的球迷」才是他在乎的對象。

「我覺得很多球迷太容易陷入情緒裡，但大多數其實不是那些真正到場看球的人。」庫明加直言，「那些每天在Twitter、TikTok或社群媒體留言的人，跟實際到場、每場都支持我們的球迷不一樣。真正來現場的，他們才是真正的MVP。」

▲庫明加簽下2年合約後回歸勇士，並將球衣背號從「00」改為「1」。（圖／達志影像／美聯社）

續約僵局落幕後，庫明加已回到勇士訓練場館，並且換上新球衣背號，他將不再穿「00」，改披「1號」戰袍；這個號碼上賽季安德森（Kyle Anderson）穿過。庫明加希望用新身份，展現自己對球隊與勇士國度的承諾。

「那些每天只待在家的人，其實不知道真正發生了什麼，只會隨便亂講，」他補充說，「但我和管理層、教練都有充分交流，他們很清楚我對球隊有多投入，也知道我想要完成什麼。這才是最重要的。」

庫明加新賽季將肩負「證明自己」的任務，勇士也期待這名潛力新星能以「1號」之姿，扮演球隊重返爭冠行列的重要拼圖。

▲庫明加強調「真正來現場的球迷，才是真正的MVP」。（圖／達志影像／美聯社）