大谷扮催化劑助道奇晉級　季後賽首登投手丘對決MVP、全壘打王

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷在外卡賽G2扮演關鍵催化劑，點燃道奇反攻氣勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇以2連勝淘汰紅人，成功晉級國聯分區系列賽，將自10月4日起迎戰國聯東區冠軍費城人。總教練羅伯斯（Dave Roberts）宣佈，首戰將由大谷翔平先發，這將是他大聯盟生涯8年來，首次以投手身份在季後賽登板，對決費城人的強力打線。

大谷本季投手數據為14場先發，繳出1勝1敗、防禦率2.87。他分區系列賽首戰將直面費城火力強大的打線，包括兩屆MVP哈波（Bryce Harper）、國聯全壘打王舒瓦伯（Kyle Schwarber）。值得一提的是，大谷曾在9月16日對戰費城人時，投5局無安打無失分，成功展現壓制力。

▲▼道奇大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平將在分區系列賽G1首度以投手身份登上季後賽舞臺台。（圖／路透）

今日的外卡系列賽第2戰，大谷在打擊端扮演關鍵「催化劑」，展現「球隊優先」的良好心態建功。道奇因首局失誤落後2分，大谷在第二打席擊出二壘滾地球，雖然自己出局，但把跑者送上三壘，成功帶動反攻。佛里曼（Freddie Freeman）立刻上前擊掌致意，隨後貝茲（Mookie Betts）補上安打送回分數，這個「推進打」成為全場轉折點。

大谷在6局又敲出關鍵保險分安打，7局更逼出故意四壞，讓後方打線延續攻勢。貝茲此役單場4安打、追平隊史自1953年以來單場3支二壘打的紀錄，他直言，「如果我是對手，我也不會想讓翔平打，能理解。費城人這麼做我早就預料到了，未來也會持續如此。」

