山本由伸談6局「無人出局滿壘」脫險　帶著自信投出曲球

▲真正的王牌！山本由伸燃燒113球　道奇闖進NLDS洛媒盛讚。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇投手山本由伸今（2）日在主場先發，對戰辛辛那提紅人投出大聯盟生涯最多的113球，吃下6.2局挨4支安打、失2分（0自責）、送出9次三振，幫助球隊以2連勝晉級分區系列賽，賽後他特別回顧了第6局無人出局滿壘的危機。

山本首局因隊友失誤導致掉了2分，但從2局到5局連續4局送出三上三下，徹底壓制紅人打線，不過在3比2領先的6局，他連續被擊出3支安打，形成無人出局滿壘的最大危機。

▲真正的王牌！山本由伸燃燒113球　道奇闖進NLDS洛媒盛讚。（圖／達志影像／美聯社）

他回憶當時情況表示：「因為只有1分領先，所以連安打都不想被打出來，雖然第一個打者擊出的是游擊滾地球，但我當時只想著要冷靜下來，把球投到好的位置，幸好那顆球讓跑者無法啟動，形成像是半飛球的效果，最後成功製造本壘封殺，拿下第一個出局數真的很關鍵。」山本特別肯定游擊手貝茲（Mookie Betts）的果斷處理，守住了失分危機。

接著，他在2出局後面對克魯茲（Elly De La Cruz），最終以三振解決對手，並在投手丘上激動怒吼，他透露，那個打席中6球有4球是曲球，包含最後的決勝球：「因為感覺到對手對曲球的反應比較被動，所以捕手選擇了曲球，我之前就能投出不錯的曲球，所以最後是帶著自信去投的。」

 
