桃猿二輪新秀許賀捷驚喜先發　「雨男」怕再遇延賽

▲許賀捷 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿23日作客天母味全龍主場，今年第二輪新秀許賀捷「開箱」，排上先發第9棒，不過他笑說上場前得先祈求天氣放晴。

總教練古久保表示：「因為馬傑森對伍鐸（味全先發投手）的數據不理想，許賀捷在打擊練習展現不錯的潛力，對他今天的表現很期待。」雖然二軍還有馮健庭、游承勳等選手，但二軍回報許賀捷狀況最佳，因此獲得機會。

許賀捷20日在二軍對兄弟敲出全壘打、貢獻3打點，隔天馬上被拉上一軍，但遇到延賽。這一戰賽前在做操時接獲先發通知，他坦言嚇一跳：「沒想到登錄一軍第二場就先發，畢竟目前球隊正在拚季後賽關鍵期，每場比賽都很重要，所以真的很驚訝，但還是把自己準備好。」

剛加盟桃猿時他曾隨隊上一軍，之後持續在二軍出賽，深刻感受到職棒與業餘的差異，「控管時間、安排訓練都很重要。」在守備方面，余德龍與馬傑森都不吝指導細節，「我比較怕生，話很少，但他們都很熱心教我接球。」

不過來到一軍的第一場就遇到延賽，古久保還戲稱他是「雨男」。23日賽前又遇到下雨，是否能如期開打成為變數，許賀捷也笑說：「前一場延賽滿嘔的，今天一早一直下雨，也很怕又延賽。」