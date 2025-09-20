傳奇克蕭迎退休　佐佐木朗希動容致意：我棒球人生中的一筆財產

▲克蕭宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

佐佐木朗希昨（19）日代表道奇3A出戰水手3A，完成日、美生涯首次中繼登板，主投1局無安打、1保送、2三振、無失分。同一天，道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）宣布將於本季結束後高掛球鞋，儘管2人只在同支球隊待了1季，但佐佐木仍對這段共事時光充滿感激。

當時球隊以8比0大幅領先，佐佐木4局下開始在牛棚熱身，引發轉播單位即時關注。面對首名打者第1球便飆出99.5英里（約160.1公里）速球，隨後連投2顆指叉球讓對手站著挨K；面對第2名打者，他再度飆出100.1英里（約161.1公里）的速球並製造揮空三振；雖然面對第3人次時，在2好球後投出保送，但隨即用直球讓第4名打者擊出左外野飛球出局，順利結束半局。

他賽後表示：「雖然我中途下放，克蕭也是中途回到大隊上，實際上一整季都沒能完整地待在一塊，但能親眼看到像他這樣偉大的選手仍在投球、在場下如何準備、如何度過球員生活，光是這樣就足以成為我棒球人生中的一筆財產。」

佐佐木感慨地說：「也許只有短短幾個月，但能以隊友身分與他共度一段時間，我真的覺得非常幸運。」他的語氣中充滿對前輩的敬意與由衷的感動。