根本打不到！美WBC總教練驚嘆大谷神級好投：球界前五水準

▲大谷翔平。 （圖／達志影像／美聯社）

▲美國WBC總教練德羅薩盛讚大谷投球「根本打不到」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

大谷翔平再度讓美國棒壇掀起驚呼，這位「二刀流」巨星16日對費城人先發，以「第一棒、投手兼DH」身份登場，投出5局無安打無失分的壓制力，同場還敲出本季第50轟，展現前所未有的雙面統治力。美國WBC代表隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）今日受訪直言，「根本打不到！這是球界前五的投球表現。」

德羅薩在《MLB Network》節目《MLB Central》細細拆解大谷的好投，對他能在100英里（約160.9公里）的速球之外，搭配兇狠變化球感到震撼，甚至形容這場表現「已近乎瘋狂」。

他特別點名兩個關鍵打席：2局面對威爾森（Weston Wilson）時，大谷連續3顆外角四縫線後，送出一記140公里的橫掃球，讓打者揮空三振，德羅薩大讚完成度之高「根本打不到」。

▲大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷昨日先發5局無安打無失分，還敲出全壘打。（圖／路透）

5局對上坎普（Otto Kemp）時，大谷用內角橫掃球與伸卡球壓迫，之後在拉鋸纏鬥中，以一顆145公里外角滑球成功收尾，再度奪下三振。德羅薩感嘆，「在這5局裡，他幾乎隨時能投出任何球路，想做什麼就做什麼。」

大谷不只投球展現宰制力，打擊火力同樣驚人。17日他又在8局轟出連兩戰開砲的第51發全壘打，接連兩天先投出無安打好投、再砲轟全場，二刀流的獨特存在感，正讓他朝MVP強勢邁進。

關鍵字： MLB大谷翔平洛杉磯道奇WBC德羅薩

