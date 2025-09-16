超反差！U18帕蘇拉在外野唱悲傷粵語歌舒壓　預測美國左投賽揚獎

▲帕蘇拉．塔基斯利尼安。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U18世界盃中華隊外野手帕蘇拉．塔基斯利尼安扮演稱職的開路先鋒，也扛下中外野重任。雖然過程中一度感受到壓力，但他用獨特方式舒壓──在外野高聲唱粵語歌。

帕蘇拉雖然打擊率僅.174，但選到8次保送是全隊最高，上壘率達.412。此外，在對日本之戰，他以二刀流身分登板，投出生涯最快球速142公里，讓日本打者三上三下。

他在預賽前3戰熄火，之後從對澳洲一役起連續3場敲安，季軍戰也擊出關鍵安打帶動反攻。帕蘇拉表示：「盡量把節奏加快，很想表現自己。」

其中對美國左投波雷恩（Carson Bolemon）的印象最深刻，「真的太難打了，台灣沒有這種投手，他應該可以拿賽揚獎吧！變化球和直球出手幾乎一樣，進到本壘板時才變化。雖然我大膽出棒，但還是常被引誘。」

除了用原住民名字踏上國際舞台，讓大家認識自己之外，帕蘇拉在鏡頭前的「表情包」也成為球迷熱議焦點，私下卻愛唱悲傷粵語歌，形象超反差。

談到U18世界盃的收穫，帕蘇拉說：「這裡壓力很大，回去之後抗壓性應該會增加，看投手的球也能看得更清楚。」至於場上如何舒壓？帕蘇拉自曝：「我都在外野唱歌，隨便亂唱，尤其喜歡唱很悲傷的粵語歌，走比較抒情的路線，反而會讓自己更專注、實力提升。」