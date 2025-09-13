U18台日大戰又要打左投！張乙安先發迎戰　轉播資訊這裡看

運動雲

▲▼U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

▲U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／沖繩報導

U18世界盃13日將迎來台日大戰，雖然台灣與韓國已經確定在季軍戰交手，但對上日本仍是調整狀態的好機會。中華隊將由二刀流張乙安掛帥先發，日本則派出左投下重賢慎應戰。

張乙安在本屆賽會以打擊為主，但手感偏冷，尚未有突出的表現。此戰他將重返投手丘，發揮在國內大賽累積的投球實力。

日本方面，由在對古巴之戰拿下勝投的下重賢慎先發。他在7日對古巴主投4局，被敲2支安打，送出5次三振與2次保送。下重賢慎曾是U15候補，最終落選，此次終於入選U18代表隊。他平時向石垣元氣請教直球，也從佐藤龍月學到變化球與低角度控球。

對古巴之戰中，下重賢慎的父母遠從北海道飛到沖繩見證。集訓期間，他也從沖繩尚學的末吉、京都國際的西村等隊友身上學習，讓滑球更進化。「之前不是很擅長滑球，本來變化幅度不大，現在雖然還不算大，但已經能在打者眼前急切下墜。」靠著這項新武器，他投出5次三振。面臨危機時，他也能靠三振化解，展現出所追求的「能贏球的投手」風範。

值得一提的是，中華隊前7戰，除了對澳洲與波多黎各之外，其餘比賽對手皆派出左投先發，中華打線表現相對受限。此戰盼能在超級循環賽最後一場找到應對之道，因為不難想像，韓國在季軍戰很可能再度推出左投應戰。

轉播資訊

電視轉播：緯來體育72台、緯來精采凱擘405台、東森電視網、小公視、愛爾達體育4台

網路平台：愛爾達體育台、中華電信MOD、Hami Video、公視、getwin_sport

國際付費：gametime.sport

