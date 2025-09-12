NBA首位出櫃球員柯林斯驚傳罹腦瘤　家人盼外界給予隱私

▲柯林斯2013年公開出櫃，成為北美四大職業運動中首位出櫃並出賽的運動員。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

現年46歲、同時是NBA首位公開出櫃球員柯林斯（Jason Collins），驚傳罹患腦瘤正在接受治療， 他的家人今（12）日透過NBA發表聲明，感謝各界支持與祈禱，同時懇請外界給予隱私，讓他們能全心陪伴柯林斯專注養病。

Former NBA player Jason Collins and his family announce that he is undergoing treatment for a brain tumor.



Prayers up to Jason ???? pic.twitter.com/RsWtXsRl1q [廣告]請繼續往下閱讀... September 11, 2025

柯林斯2001年與雙胞胎兄弟賈倫（Jarron Collins）一同進入NBA，生涯長達13年，先後效力過紐澤西籃網、曼菲斯灰熊、明尼蘇達灰狼、亞特蘭大老鷹、波士頓塞爾提克、華盛頓巫師，以及布魯克林籃網。他在2002、2003年隨籃網連兩年闖進總冠軍賽，雖未能奪冠，但始終扮演團隊重要的角色球員。

2013年，柯林斯公開出櫃，成為北美四大男子職業運動聯盟中首位公開同志身分並出賽的現役球員，他的勇敢舉動推動了NBA更加積極支援LGBTQ+社群，甚至在同年成為第一個參加紐約市同志驕傲遊行的職業運動聯盟。

▲柯林斯正在接受腦瘤治療，家人盼外界給予隱私。（圖／達志影像／美聯社）

柯林斯生涯最後一個賽季是2013-14年，他在籃網場均出賽7.8分鐘，隔年11月20日宣佈退休，並透過《The Players’ Tribune》發表專文〈I'm Out.〉，替職業生涯劃下句點。他生涯平均3.6分、3.7籃板，最佳成績來自2004-05賽季，當時場均繳出6.4分、6.1籃板。

柯林斯罹患腦瘤消息傳出後，前東家籃網也在社群媒體上發文力挺，「將我們的愛與支援送給柯林斯和他的家人。」