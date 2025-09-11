力亞士換鞋插曲不影響！范國宸開轟領軍　悍將16安9比5勝味全

記者王真魚／台北報導

富邦悍將今晚（11日）作客味全龍，火力全面引爆，全場擊出16支安打，靠著范國宸開轟領軍，加上周佳樂、林澤彬連2支清壘三壘安，一舉以9比5擊退龍隊，收下近期的2連勝。

比賽3局下出現小插曲，富邦洋投力亞士因鞋子過於「閃亮」遭龍隊教練團提出異議，裁判確認後要求更換鞋子，場上因此暫停。 聯盟賽務部賽後解釋，主要是鞋面反光影響打者視線。這並非首例，2021年5月11日中信兄弟洋投加百利也曾因鞋子反光被迫換鞋，當時甚至引發教練團不滿。這回力亞士獲告知後僅回了聲「謝謝」，隨即退場換鞋，並未受到太大影響。

換鞋過後，力亞士依舊穩住投球，主投6局僅被敲2安，雖送出4次四壞球保送，但僅被敲出2支安打，另有4次三振，6局因李凱威安打失掉唯一1分，最終順利收下本季第7勝。

▲力亞士下場換鞋，未受影響繳出好投 。（圖／富邦悍將提供）



打線方面，悍將一開賽就火力支援。1局上范國宸掃出左外野2分砲，連2天開轟，再一轟將追平個人2023年單季12支最多轟紀錄。

反觀龍隊先發投手龍聖，首局就挨轟，5局續投又被范國宸、董子恩連續敲安，隨即退場。郭郁政接手仍未能化解危機，葉子霆補上安打後，周佳樂掃出清壘三壘安，一棒帶回3分擴大領先。龍隊此時也更換捕手，由全浩瑋接替蔣少宏，才連續解決兩名打者止血。

悍將火力並未停歇。7局上再度攻佔滿壘，林澤彬適時補上三壘長打，一口氣再添3分這也讓悍將成為中職史上第2支單場擊出兩支「三分打點三壘安打」的球隊，上一次得追溯至1991年10月5日的統一獅，當時由呂文生與羅敏卿相繼擊出三分打點三壘安。

龍聖最終僅投4局奉送5次保送，被敲8安，包括1轟，失4分皆為責失，吞下本季第6敗。

龍隊在8局下展開反撲。悍將換投張瑞麟，1出局後被吉力吉撈．鞏冠轟出左外野陽春砲追回1分；隨後在2出局一、二壘有人時又被劉俊緯擊出安打再丟1分，悍將再換游霆崴登板。但游霆崴未能守住，接連被全浩瑋、王順和敲安，味全單局灌進4分，瞬間將比數逼近。

所幸悍將牛棚最終及時止血，吳世豪9局登板，將領先守到最後，終場以9比5驚險收下勝利。