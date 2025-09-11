U18世界盃／劉任右強調「不是隊友的錯」　曾聖恩盼全隊放開來打

▲U18中華隊。（圖／中華棒協提供）



記者胡冠辰／綜合報導

U18世界盃棒球超級循環賽，中華隊11日以1比8不敵韓國，先發投手劉任右在首局因隊友連續失誤陷入亂流，但賽後他並未責怪隊友，反而展現成熟心態，直言「也不是書誠的錯，我剛上去也很緊張，他一定也很緊張。」

劉任右表示，這一年來進步最多的就是心態調整，「今天狀況不會說落差很大，兩場比賽都差不多，但來這裡心態改變很多；雖然看到當下心情會低落，但也告訴自己，那一局一定要結束，要不然再丟下去一定會再失分。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到與捕手張育豪的搭配，劉任右透露：「小張叫我大膽投，因為對方打擊會頓半拍，他也告訴我不是我的錯，要我繼續大膽投，」他並強調，已經和隊友分享策略，「大膽投進去，他們打直球其實沒有很好。」

在進攻端，曾聖恩於5局上敲出二壘安打，上壘後也怒吼提振球隊士氣，他回憶當下情境表示：「韓國第二任投手變化球一出手就知道是壞球，好壞球很好分辨，下一球就鎖定直球攻擊。」

對於自己的調整，他坦言技術上差異不大，主要是心態轉變，「前幾場比較放不開，畢竟這是世界盃，難免緊張，但我告訴自己都來到這裡了，就大膽去做，不要害怕。」

談及全隊在輸球後顯得低迷，曾聖恩最後希望能鼓勵大家，「今天那支長打是想帶動士氣，但覺得大家還是怕怕的；希望大家放開來打，輸就輸，不要想太多，也不要被網路輿論影響，要大膽去做，不要怕失敗。」