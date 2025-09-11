運動雲

>

軟銀同意放人！　19歲「火球男」張峻瑋將披中華隊戰袍征戰亞錦賽

▲▼張峻瑋加盟軟銀。（圖／記者楊舒帆攝）

▲張峻瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

記者胡冠辰／綜合報導

NPB軟銀今（11日）宣布，19歲育成投手張峻瑋將代表台灣出戰第31屆BFA亞洲棒球錦標賽，此次徵召乃應台灣棒球協會要求，軟銀球團已同意放人；張峻瑋預計於10月1日返隊訓練與比賽。

本屆亞洲棒球錦標賽將於9月21日至28日在中國福建平潭舉行，屆時將有多支亞洲傳統強權參賽，此賽事為亞洲棒壇重要國際賽之一，也被視為台灣年輕投手展現實力的舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張峻瑋2005年出生於台灣台東，為阿美族出身，畢業於穀保家商；2024年與福岡軟銀鷹簽下育成合約，以背號153投入旅日挑戰。

他以球速見長，最快球速可達156公里，曾在U18世界盃與U23世界盃為中華隊披掛上陣，累積對國際強隊的實戰經驗；旅日後，他在二軍及育成比賽中持續累積登板局數，展現未來轉正所需的潛力。

張峻瑋今年曾在熱身賽與二軍春季教育聯盟出賽過，3月2日對羅德的熱身賽中後援1局無失分；3月12日在二軍春季教育聯盟面對靜岡Kufu HAYATE Ventures時，雖被首名打者擊出二壘安打，但隨後連續解決三名打者，全場僅用12球被敲1安，無失分，幫助球隊7比5奪勝，該役張峻瑋最快球速達149公里，展現成長潛力。

除了張峻瑋外，先前包括日本職棒歐力士的陳睦衡、美國職棒辛辛那提紅人1A投手林盛恩、西雅圖水手1A投手沈家羲，皆獲得徵召且球團都同意放行，無疑大幅提升本屆中華隊投手深度。

中華隊總教練湯登凱日前指出，本屆亞錦賽名單將以24人編制、10名投手為原則，徵召與戰術安排都相當謹慎；張峻瑋的入選，意味著中華隊在年輕投手戰力上再添一名火球型新秀，外界也期待他能在國際舞台展現壓制力。

關鍵字： 軟銀張峻瑋亞錦賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

U18世界盃／韓媒：首戰台灣攸關晉級　警戒中華隊投手群

U18世界盃／韓媒：首戰台灣攸關晉級　警戒中華隊投手群

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

兄弟延長賽力退雄鷹　4比3險勝締造9局聯手無安打紀錄

兄弟延長賽力退雄鷹　4比3險勝締造9局聯手無安打紀錄

U18台韓今對決！王牌左投先發抗韓　教練：想要打有一定難度

U18台韓今對決！王牌左投先發抗韓　教練：想要打有一定難度

U18台韓大戰今開打拚爭冠優勢！　超級循環賽首戰、轉播資訊一次看

U18台韓大戰今開打拚爭冠優勢！　超級循環賽首戰、轉播資訊一次看

台灣「最速火球男」林振瑋　列入秋季聯盟陣容

台灣「最速火球男」林振瑋　列入秋季聯盟陣容

14年大聯盟生涯告終！　2016助小熊破「山羊魔咒」奪冠的瑞佐宣布退休

14年大聯盟生涯告終！　2016助小熊破「山羊魔咒」奪冠的瑞佐宣布退休

【忍不住火了】陳其邁轟台電反應太慢！當曾文生面前抗議　

熱門新聞

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

U18世界盃／韓媒：首戰台灣攸關晉級　警戒中華隊投手群

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

兄弟延長賽力退雄鷹　4比3險勝締造9局聯手無安打紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

2李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

3韓媒：今晚必須拿下台灣！

4羽球好手盧震不雅片外流　球團不回應

5張育成砲轟徐若熙！韓國隊聚焦

最新新聞

1軟銀「火球男」張峻瑋入選中華隊

2運動部長李洋上任　首度出席行政院會

3數千台人力挺紐約洋基台灣日

4道奇9比0痛宰洛磯奪4連勝

5李洋上任新局　382所高中體育組長會議

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

【頂尖投打對決】生涯首次交鋒徐若熙！張育成一棒咬中出牆啦

出手助TPBL、PLG雙職籃合併？　運動部長李洋親曝想法

悍將雙轟5比4逆轉龍隊有隱憂　單場4失誤鋒總點出守備需要加強

去年1轟到本季10轟　范國宸曝打擊心態：幫助球隊贏球滿開心

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366