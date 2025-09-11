軟銀同意放人！　19歲「火球男」張峻瑋將披中華隊戰袍征戰亞錦賽

▲張峻瑋。（圖／記者楊舒帆攝）



記者胡冠辰／綜合報導

NPB軟銀今（11日）宣布，19歲育成投手張峻瑋將代表台灣出戰第31屆BFA亞洲棒球錦標賽，此次徵召乃應台灣棒球協會要求，軟銀球團已同意放人；張峻瑋預計於10月1日返隊訓練與比賽。

本屆亞洲棒球錦標賽將於9月21日至28日在中國福建平潭舉行，屆時將有多支亞洲傳統強權參賽，此賽事為亞洲棒壇重要國際賽之一，也被視為台灣年輕投手展現實力的舞台。

張峻瑋2005年出生於台灣台東，為阿美族出身，畢業於穀保家商；2024年與福岡軟銀鷹簽下育成合約，以背號153投入旅日挑戰。

他以球速見長，最快球速可達156公里，曾在U18世界盃與U23世界盃為中華隊披掛上陣，累積對國際強隊的實戰經驗；旅日後，他在二軍及育成比賽中持續累積登板局數，展現未來轉正所需的潛力。

張峻瑋今年曾在熱身賽與二軍春季教育聯盟出賽過，3月2日對羅德的熱身賽中後援1局無失分；3月12日在二軍春季教育聯盟面對靜岡Kufu HAYATE Ventures時，雖被首名打者擊出二壘安打，但隨後連續解決三名打者，全場僅用12球被敲1安，無失分，幫助球隊7比5奪勝，該役張峻瑋最快球速達149公里，展現成長潛力。

除了張峻瑋外，先前包括日本職棒歐力士的陳睦衡、美國職棒辛辛那提紅人1A投手林盛恩、西雅圖水手1A投手沈家羲，皆獲得徵召且球團都同意放行，無疑大幅提升本屆中華隊投手深度。

中華隊總教練湯登凱日前指出，本屆亞錦賽名單將以24人編制、10名投手為原則，徵召與戰術安排都相當謹慎；張峻瑋的入選，意味著中華隊在年輕投手戰力上再添一名火球型新秀，外界也期待他能在國際舞台展現壓制力。