古林睿煬傷後首度實戰！後援1局最快153公里

▲日本火腿古林睿煬。（圖／火腿官方IG）

記者王真魚／綜合報導

效力日本職棒北海道日本火腿鬥士的台灣右投古林睿煬，10日迎來傷後首場實戰登板。他在二軍比賽中最快球速飆到153公里，並靠著犀利的指叉球奪下三振，持續調整狀態。

古林6月3日對阪神的交流賽中因左側內腹斜肌受傷提前退場，休養超過2個月。原本預計9月4日就在鎌ケ谷二軍主場復出，但比賽因雨中止，僅能透過Live BP模擬實戰，當時投了31球，最快達152公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

火腿二軍今天對戰西武二軍，古林於5局下登板。面對首名打者村田怜音送出三振，接著讓栗山巧擊出游擊飛球出局。隨後雖然讓平澤大河敲出右外野二壘打，但下一棒打者擊出游擊內野安打並未造成傷害，平澤在跑壘途中被觸殺，形成3出局。

古林此役後援一局退場，球速最快153公里，順利完成傷後第一場比賽任務。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌日前赴日觀察球員狀況，也特別關注古林。他透露，當天親眼看到古林在牛棚投了約30球，球速已經回到150公里左右，投完後沒有任何痠痛感，恢復狀況良好，對他能健康回歸充滿信心。

古林睿煬傷後首度實戰也受到球迷關注。火腿球迷興奮直呼：「火腿球迷興奮直呼：「不管上班還是上課，都要丟下來看古林登板！」也有球迷稱讚古林指叉球投得犀利。不過在他退場後，現場又突然下雨，球迷開玩笑稱：「比較令人擔心的是，他似乎有點『雨男』的體質。」