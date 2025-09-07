道奇新捕手首次搭檔山本由伸　目標專注同步「呼吸」

運動雲

▲▼道奇羅特維特。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇新援捕手羅特維特（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

道奇捕手羅特維特（Ben Rortvedt）今（7）日迎來轉隊後第1次先發蹲捕，與山本由伸的首次搭檔就演出8.2局無安打的壓制內容，雖然最終功虧一簣，球隊甚至以3比4吞下再見失利，但他在賽後仍大讚山本表現出色，並透露本場唯一的目標，就是與他保持同步「呼吸」。

羅特維特指出，「今晚他（山本）的表現真的很棒，努力令人印象深刻，而且教練團、場上的每一位球員，全隊都齊心協力完成了這場比賽，這是一場充分準備後的成果。」

過去羅特維特曾效力於紐約洋基與坦帕灣光芒，與今日對手巴爾的摩金鶯頗為熟悉，他表示，「過去3年我跟這支球隊對戰很多，在感覺上有一定熟悉度，我的任務就是發揮山本的優勢，讓自己跟上他的節奏，我全場都專注在與他保持『呼吸』同步，這樣比賽就自然順了起來。」

羅特維特回憶本場內容，「第1、2局都是3上3下，那2局的節奏真的抓得很好，第3局在先取得領先後投出連續四壞，陷入無人出局、一二壘有人的危機，但能成功守住之後，整體節奏就回來了。」

他透露自己比賽中段時，開始意識到山本有可能完成無安打比賽，「但如果專注在比賽上，那些想法會從腦中自動消失，剩下的就是把眼前該做的事做好。」

在9局下、2人出局、無安打的情況下，山本決定以卡特球決勝負，結果被哈樂戴（Jackson Holliday）擊出致命破功全壘打，羅特維特對此並無責怪，「那是正確的選擇，他帶著信心投出那一球，控球位置也不差，雖然沒有被完全擊中，但還是被打得夠扎實、越過了全壘打牆。」

對於球隊連續2戰遭遇再見失利，羅特維特回應，「棒球真是瘋狂，這3天內經歷了好多事，但正是這種比賽讓人變得更強，我們球隊裡有很多資深球員，大家會互相激勵，今晚我們也是戰到最後一刻，大家都付出全部，明天也是一樣，要再繼續向前。」

道奇原本主戰捕手史密斯（Will Smith）在日前對戰匹茲堡海盜時遭界外球打中右手退場，至今仍因傷缺陣。替補捕手拉辛（Dalton Rushing）在前一場也遭自打球擊中右膝，已進入10日傷兵名單。在捕手陣容緊縮下，轉戰道奇約1個月的新同學羅特維特臨危受命，扛下蹲捕山本的重要任務。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇羅特維特山本由伸

