2008救贖之隊名人堂重聚　詹皇致敬Kobe、霍華德妙語掀笑聲

Kobe not being up there with the Redeem Team just doesn't feel right.



(via @NBA)

記者游郁香／綜合報導

2008年美國男籃奧運代表隊「救贖之隊」，今（7）日在麻州春田市齊聚一堂，正式入主籃球名人堂，並共同向已逝傳奇布萊恩（Kobe Bryant）致敬。天王詹姆斯（LeBron James）感性表示，「Kobe就是我們缺少的那一塊，他幫助我們重建美國隊的霸權。」

????️ "He was the missing link we needed in order to regain dominance with Team USA."@KingJames on the impact Kobe Bryant had on the gold-winning '08 USA Basketball Men's National Team. pic.twitter.com/9ZvO4F6cJk — NBA (@NBA) September 7, 2025

當年救贖之隊的成員安東尼（Carmelo Anthony）、布瑟（Carlos Boozer）、波許（Chris Bosh）、霍華德（Dwight Howard）、詹姆斯、奇德（Jason Kidd）、保羅（Chris Paul）、普林斯（Tayshaun Prince）、雷德（Michael Redd）、韋德（Dwyane Wade）與威廉斯（Deron Williams）全數到場，連同總教練K教頭（Mike Krzyzewski）、助教波海姆（Jim Boeheim）、丹東尼（Mike D’Antoni）與前總管柯蘭吉羅（Jerry Colangelo），共同參與入主名人堂典禮。

▲2008年美國男籃「救贖之隊」正式入主籃球名人堂，全隊重聚致敬Kobe。（圖／達志影像／美聯社）

當年由布萊恩領軍的這支美國隊，在北京奧運以8戰全勝之姿霸氣奪金，平均每場淨勝對手27.9分，一掃2004年雅典奧運與2006世界盃僅獲銅牌的低潮。詹姆斯在座談時動情表示，「他就是我們重返霸權所缺少的那一塊……他讓我們全神貫注。一旦知道他加入並全心投入，我們就明白自己不能再有任何敷衍的表現。」

K 教頭則回憶，當時聽到國歌奏響、看見國旗升起，是他執教生涯最美好的時刻，「我們的目標不只是金牌，還要重新贏回美國人民以及全世界的尊重。」此後，他更率領美國男籃在2012年與2016年奧運完成不敗奪金。

"Uh oh? Did I wake up a monster in here?... Oh, LeBron is here. Oh, LeBron James in the building... Thank you for coming."

Dwight Howard, as he noticed LeBron in the crowd



Dwight Howard, as he noticed LeBron in the crowd ????



(via @NBA)

值得一提的是，安東尼與霍華德本屆也以個人身份入選名人堂。「魔獸」在台上發表感言時妙語，「喔喔？我是不是吵醒了巨獸？……喔，LeBron在這裡，謝謝你來！」引爆全場笑聲。

「甜瓜」則說，「我從未拿過一枚 NBA 冠軍戒指，有些人永遠會用這點來定義我。但我很清楚自己為這項運動付出了什麼，也清楚這項運動回饋給了我什麼……我已經傾盡所有，每一個夜晚都全力以赴。」

▲詹姆斯出席典禮向布萊恩致敬。（圖／達志影像／美聯社）