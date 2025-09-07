運動雲

2008救贖之隊名人堂重聚　詹皇致敬Kobe、霍華德妙語掀笑聲

記者游郁香／綜合報導

2008年美國男籃奧運代表隊「救贖之隊」，今（7）日在麻州春田市齊聚一堂，正式入主籃球名人堂，並共同向已逝傳奇布萊恩（Kobe Bryant）致敬。天王詹姆斯（LeBron James）感性表示，「Kobe就是我們缺少的那一塊，他幫助我們重建美國隊的霸權。」

當年救贖之隊的成員安東尼（Carmelo Anthony）、布瑟（Carlos Boozer）、波許（Chris Bosh）、霍華德（Dwight Howard）、詹姆斯、奇德（Jason Kidd）、保羅（Chris Paul）、普林斯（Tayshaun Prince）、雷德（Michael Redd）、韋德（Dwyane Wade）與威廉斯（Deron Williams）全數到場，連同總教練K教頭（Mike Krzyzewski）、助教波海姆（Jim Boeheim）、丹東尼（Mike D’Antoni）與前總管柯蘭吉羅（Jerry Colangelo），共同參與入主名人堂典禮。

▲▼籃球名人堂典禮，詹姆斯、韋德、K教頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲2008年美國男籃「救贖之隊」正式入主籃球名人堂，全隊重聚致敬Kobe。（圖／達志影像／美聯社）

當年由布萊恩領軍的這支美國隊，在北京奧運以8戰全勝之姿霸氣奪金，平均每場淨勝對手27.9分，一掃2004年雅典奧運與2006世界盃僅獲銅牌的低潮。詹姆斯在座談時動情表示，「他就是我們重返霸權所缺少的那一塊……他讓我們全神貫注。一旦知道他加入並全心投入，我們就明白自己不能再有任何敷衍的表現。」

K 教頭則回憶，當時聽到國歌奏響、看見國旗升起，是他執教生涯最美好的時刻，「我們的目標不只是金牌，還要重新贏回美國人民以及全世界的尊重。」此後，他更率領美國男籃在2012年與2016年奧運完成不敗奪金。

值得一提的是，安東尼與霍華德本屆也以個人身份入選名人堂。「魔獸」在台上發表感言時妙語，「喔喔？我是不是吵醒了巨獸？……喔，LeBron在這裡，謝謝你來！」引爆全場笑聲。

「甜瓜」則說，「我從未拿過一枚 NBA 冠軍戒指，有些人永遠會用這點來定義我。但我很清楚自己為這項運動付出了什麼，也清楚這項運動回饋給了我什麼……我已經傾盡所有，每一個夜晚都全力以赴。」

▲▼籃球名人堂典禮，詹姆斯、韋德、K教頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯出席典禮向布萊恩致敬。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球美國男籃救贖之隊Kobe Bryant勒布朗詹姆斯霍華德

