北一女、南湖高中闖冠軍戰　大學姐林芍彤代班執教

▲北一女（左）挺進登峰造極青年籃球邀請賽冠軍戰。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025興富發登峰造極青年籃球邀請賽今（3日）進行高中組4強賽，戰況火熱。女子組方面，北一女中展現王者風範，以77比57輕取深圳第二實中，率先挺進冠軍戰；男子組則由「南湖三劍客」之一的張凱恩爆發，攻下全場最高25分，帶領南湖高中以89比76擊退光復高中，成功闖進決賽。

北一女一路壓制 大學姐林芍彤代班執教

北一女總教練駱燕萍因學校上課來不及抵達，由大學姐林芍彤臨時代班，球隊仍一路掌控戰局，最終以20分差勝出。林芍彤分享，她希望將在美國的經驗帶回母校，「在美國，場上場下的互動都很多，我也想幫助學妹們有更多交流。」

▲北一女彭郁婷。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

此役場上還出現驚險一幕，彭郁婷被對手撞到流血染紅球衣，所幸無大礙，還笑說姐姐彭郁臻「沒安慰還虧我變醜」，姊妹花互動逗趣。

北一女陳姿宸攻下14分最高，吳欣穎也有12分；深圳第二實中則由陳子雲18分、肖瀟14分領軍。

張凱恩爆發 率南湖闖冠軍戰

男子組焦點戰，張凱恩火力全開，砍下25分，搭配周佑承21分、8助攻，南湖高中力退光復。過去「南湖三劍客」外界多聚焦於周佑承與幸宇勝，但張凱恩連兩天得分最高，證明他同樣是隊伍關鍵火力。

▲南湖張凱恩。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

總教練曾哲彥直言：「他絕對不是奇兵，高一就已經是南湖三劍客，他的爆發力很強！」張凱恩則說：「外界關注周佑承和幸宇勝沒問題，但我不想輸，隊友之間一樣要競爭。」

光復此役外線失靈，全場三分球僅14投1中，籃板42比33的優勢化為烏有，最終吞敗，只能與另一場落敗隊伍爭奪季軍。

其他戰況

高女組5至8名次賽，苗慄高商靠第2節猛攻71比57擊敗普門，迎來首勝；南山高中則68比57擊退馬來西亞金鹿，將與苗商爭第5名。高男組部分，南山靠陳展維單場34分，83比73擊退錦和，能仁則81比69力退日本前橋育英，兩隊將在5、6名次戰正面交鋒。