運動雲

>

林政華接近個人獎門檻肯定自己成長：我不是天分很高的選手

▲林政華。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林政華。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿外野手林政華在8月10日比賽中因撲接守備手腕「折」到，坦言手感受到影響，剩餘球季必須與手傷共處。不過他目前還差3場就能達到金手套與最佳九人獎的出賽資格，他也說：「沒有特別去想這件事。」不過能達成是對自己的肯定，畢竟自己不是有天份選手，還是需要累積學習經驗。

今年林政華打出生涯最佳表現，目前打擊率.276、攻擊指數0.786，外野手已出賽77場，即將達到80場的資格。他笑說：「沒有特別注意這些，現階段只想把每一場比好，球隊狀況比較掙扎，希望能多做貢獻，不是只打個人成績。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

若能順利達成資格，他也給自己肯定：「看得到成長，能有這樣的成績很開心，也是教練團在休季、球季間不斷給予指導，不是突然就做到的。」

今年不僅在關鍵時刻能貢獻打點，全壘打更從過去的「0轟」進步到8轟。林政華有感而發：「畢竟我不是天分特別高的選手，是經過很多失敗才成長。我自己也沒想到打擊會進步這麼多，這是最扯的地方。」

談到上場心境，他說：「現在站上打擊區，可以聽到球迷的歡呼，心裡覺得被肯定，也多了一份責任感，開始享受這一切。以前應該沒有這種期待感，可能只是『讓一棒』而已。」

他也提到上半季尾聲的變化：「上半季一切都很順，但尾聲開始明顯感受到投手們針對我做研究，投球都壓在邊角，我也必須思考、設定應對的方法，就好像中心棒次的打者一樣。」

日前手腕手傷多少影響表現，林政華透露，手腕尚未痊癒，導致擊球點與想法產生落差，「這是最痛苦的事。不是因為低潮而沒有策略或想法，而是已經想好了，卻做不到最好。」

學習與傷勢共處，他也嘗試找到新的發力方式，維持正常練習與例行治療，並透過練打、實戰調整，「不會刻意改變，而是做細微調整，應付每一場比賽。」他還提到陳傑憲也曾有類似手腕傷勢，「之前去獅隊主場，學長還主動來關心是哪一隻手腕受傷，我們目前都遇到打擊發力的問題。」

關鍵字： 樂天桃猿林政華手腕傷勢打擊表現金手套

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／鄧愷威「投手墳場」主投5.1局8K失2分　奪大聯盟先發首勝

快訊／鄧愷威「投手墳場」主投5.1局8K失2分　奪大聯盟先發首勝

韓媒關注兄弟Thank You柯威士：曾豪語很快回韓　僅3戰就遭釋出

韓媒關注兄弟Thank You柯威士：曾豪語很快回韓　僅3戰就遭釋出

昔MVP衛少、狀元西蒙斯至今沒人要？　美球探點出殘酷現實

昔MVP衛少、狀元西蒙斯至今沒人要？　美球探點出殘酷現實

啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

終結7年空窗！鄧愷威飆8K創生涯新高　陳偉殷後台灣投手先發勝

終結7年空窗！鄧愷威飆8K創生涯新高　陳偉殷後台灣投手先發勝

兄弟首輪蔡琞傑、帕蘇拉二刀流齊發威！U18中華隊熱身賽逆轉勝

兄弟首輪蔡琞傑、帕蘇拉二刀流齊發威！U18中華隊熱身賽逆轉勝

孫易磊對決陽岱鋼！6局4K無失分　狂飆151公里奪勝

孫易磊對決陽岱鋼！6局4K無失分　狂飆151公里奪勝

「李政厚隊友」鄧愷威8K驚艷好投　韓媒警戒：WBC將成韓國強敵

「李政厚隊友」鄧愷威8K驚艷好投　韓媒警戒：WBC將成韓國強敵

等不到WB性別檢測回應　林郁婷缺席拳擊世錦賽

等不到WB性別檢測回應　林郁婷缺席拳擊世錦賽

甲子園冠軍左投末吉良丞返鄉先發　U18日本隊熱身賽滿場完售

甲子園冠軍左投末吉良丞返鄉先發　U18日本隊熱身賽滿場完售

范曉萱罕見公開提大S！ 唱「對方作詞曲」：帶她享受舞台

熱門新聞

快訊／鄧愷威「投手墳場」主投5.1局8K失2分　奪大聯盟先發首勝

韓媒關注兄弟Thank You柯威士：曾豪語很快回韓　僅3戰就遭釋出

昔MVP衛少、狀元西蒙斯至今沒人要？　美球探點出殘酷現實

啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

終結7年空窗！鄧愷威飆8K創生涯新高　陳偉殷後台灣投手先發勝

兄弟首輪蔡琞傑、帕蘇拉二刀流齊發威！U18中華隊熱身賽逆轉勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威5.1局失2分　大聯盟先發首勝

2韓媒關注兄弟Thank You柯威士

3衛少、西蒙斯至今沒人要？球探點出現實

4啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告

5終結7年空窗！鄧愷威繼陳偉殷先發勝

最新新聞

1PLG有望擴編選秀　洋基工程將快速補強

2林政華接近個人獎門檻肯定自己成長

3國立體大黃玠瀚領軍挺進桃園盃4強

4廖健富傷反覆　重返一軍代打起步

5林智勝看一場少一場！2日先發第五棒

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

張宥謙首秀三振張育成是亮點　餅總盛讚安定感：有機會下周再先發

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

王威晨單場3安奪MVP！賽後深情致敬「大師兄」林智勝

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366