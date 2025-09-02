林政華接近個人獎門檻肯定自己成長：我不是天分很高的選手

▲林政華。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿外野手林政華在8月10日比賽中因撲接守備手腕「折」到，坦言手感受到影響，剩餘球季必須與手傷共處。不過他目前還差3場就能達到金手套與最佳九人獎的出賽資格，他也說：「沒有特別去想這件事。」不過能達成是對自己的肯定，畢竟自己不是有天份選手，還是需要累積學習經驗。

今年林政華打出生涯最佳表現，目前打擊率.276、攻擊指數0.786，外野手已出賽77場，即將達到80場的資格。他笑說：「沒有特別注意這些，現階段只想把每一場比好，球隊狀況比較掙扎，希望能多做貢獻，不是只打個人成績。」

若能順利達成資格，他也給自己肯定：「看得到成長，能有這樣的成績很開心，也是教練團在休季、球季間不斷給予指導，不是突然就做到的。」

今年不僅在關鍵時刻能貢獻打點，全壘打更從過去的「0轟」進步到8轟。林政華有感而發：「畢竟我不是天分特別高的選手，是經過很多失敗才成長。我自己也沒想到打擊會進步這麼多，這是最扯的地方。」

談到上場心境，他說：「現在站上打擊區，可以聽到球迷的歡呼，心裡覺得被肯定，也多了一份責任感，開始享受這一切。以前應該沒有這種期待感，可能只是『讓一棒』而已。」

他也提到上半季尾聲的變化：「上半季一切都很順，但尾聲開始明顯感受到投手們針對我做研究，投球都壓在邊角，我也必須思考、設定應對的方法，就好像中心棒次的打者一樣。」

日前手腕手傷多少影響表現，林政華透露，手腕尚未痊癒，導致擊球點與想法產生落差，「這是最痛苦的事。不是因為低潮而沒有策略或想法，而是已經想好了，卻做不到最好。」

學習與傷勢共處，他也嘗試找到新的發力方式，維持正常練習與例行治療，並透過練打、實戰調整，「不會刻意改變，而是做細微調整，應付每一場比賽。」他還提到陳傑憲也曾有類似手腕傷勢，「之前去獅隊主場，學長還主動來關心是哪一隻手腕受傷，我們目前都遇到打擊發力的問題。」