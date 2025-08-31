▲我只能放手一搏！斯威雅蒂驚險逆轉 連5年挺進美網16強。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界排名第2的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）31日上午展現驚人韌性，在美網第3輪比賽中克服開局低迷，於亞瑟阿許球場（Arthur Ashe Stadium）歷經1小時56分鐘激戰後，以7-6（2）、6-4擊退29號種子卡林斯卡婭（Anna Kalinskaya），連續第五年闖入美網16強。

斯威雅蒂在首盤一度陷入1-5落後，甚至面臨4個盤末點，但她頂住壓力連贏後面6局當中的5局，並在搶七以7-2收下首盤，將氣勢完全扭轉；進入第二盤後，她保持穩定發揮，最終直落二盤帶走勝利。這場勝利同時也是她在美網正賽的第23場勝場，僅次於她在法網累積的40場。

Iga Swiatek won this set pic.twitter.com/UPPUAwiKQ5 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2025

談到這場不可思議的逆轉，斯威雅蒂坦言連自己都難以解釋：「喔，我的天，我不知道，老實說，安娜打得非常好，她把那些高風險的球都打進去了，就像她之前在杜拜對我時一樣；所以我只是想少犯一些錯誤，因為我覺得自己其實打得不差。」

她補充說：「我感覺自己沒什麼可以失去的了，因為當時輸得相當糟，到了第一盤後段我就乾脆放手一搏，因為我還能怎麼辦呢？」

From down 1-5 to taking it in a tiebreak.



Iga Swiatek gets the first set over Anna Kalinskaya. pic.twitter.com/eRQuh3XVv7 — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025

雖然卡林斯卡婭開局打出強勢表現，但她全場出現多達11次雙發失誤，且三度在發球局有機會收下首盤卻因失誤遭破發；相較之下，斯威雅蒂的發球進球率僅43%，但她在一發得分率高達76%，二發得分率更達50%，足足比對手高出14個百分點。

這也讓斯威雅蒂在第二盤僅面臨兩個破發點，成功把比賽節奏掌握在自己手中。

值得一提的是，搶7戰原本是斯威雅蒂本季的隱憂。在這場比賽前，她在2025年的搶7戰績僅為4勝7敗，且在大滿貫賽場搶7尚未開胡（0勝2敗）；此次首盤搶7的勝利，不僅是她本屆美網的突破，也是自今年6月在巴特洪堡8強擊敗亞歷山德洛娃（Ekaterina Alexandrova）以來，首次在搶7取勝。

巧合的是，斯威雅蒂16強的對手正是亞歷山德洛娃，兩人過去在WTA巡迴賽交手7次，斯威雅蒂以5勝2敗佔優；雖然她在今年巴特洪堡的交手中笑到最後，但去年邁阿密的硬地對決則由亞歷山德洛娃勝出。

若能再度過關，斯威雅蒂將第三度晉級美網8強，繼續衝擊個人第二座美網冠軍。