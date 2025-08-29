張肇元開轟「雄鷹單局灌6分」10：5逆轉勝　桃猿吞4連敗

▲張肇元6局下連出打陽春砲，一壘安打，台鋼雄鷹單局灌進6分，5比10擊敗樂天桃猿。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

樂天桃猿29日晚間在高雄市澄清湖棒球場迎戰台鋼雄鷹，雖然樂天在2局上、4局上分別拿下2分及1分，將比數一度拉到3比0領先，但5局下卻被雄鷹追回2分，6局下更被一口灌進6分，7局下也痛失2分，最終以5比10落敗，苦吞4連敗。

樂天桃猿29日晚間對戰台鋼雄鷹，桃猿由洋投波賽樂擔任先發，雄鷹則是由洋投後勁擔任先發，比賽進行到2局上，由於雄鷹三壘守備失誤，加上投手四壞球等因素，桃猿在零出局的情況下攻佔滿壘，接著林子偉、林政華分別打出滾地球、內野安打，助桃猿在2局上拿下2分。

桃猿4局上靠著張閔勛、林政華、林立接連安打，將比數一度拉到3比0，不過5局下由於投手接連投出4壞球，加上被曾子祐打出安打，被雄鷹追回2分，不過桃猿打線6局上再次發力拿下1分，將比數拉回4比2。

6局下，雄鷹打線爆發，張肇元面對波賽樂率先擊出陽春砲，桃猿後援投手莊昕諺登板後出現觸身球與保送，滿壘時王博玄成功敲出安打拿下2分，接著二壘手林子偉發生失誤，雄鷹再次又拿下2分，隨後吳念庭、張肇元又連續敲出安打得1分，雄鷹單局灌進6分，桃猿動用3名後援投手才結束這個半局。

7局下，雄鷹打線面對桃猿投手曾仁和再次攻佔滿壘，最後由吳念庭敲出安打拿下2分，將比數拉至4比10，儘管8局上桃猿追回1分，比賽結果最終仍由雄鷹10比5取得勝利，桃猿苦吞4連敗。