國王若追不到勇士大物庫明加　簽下前MVP衛少機率將大增

▲▼衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克上季在金塊繳出穩定表現，如今成為國王補強選項之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

沙加緬度國王今夏補強動向備受關注，根據《The Athletic》報導，他們一直將勇士前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）視為首要目標，暫緩其他動作等待交易進展。不過若徹底放棄這筆交易，他們簽下前MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook）的可能性將大幅提升。

衛斯布魯克拒絕執行金塊的球員選項後成為自由球員，上季75戰繳出場均13.3分、6.1助攻與4.9籃板，季後賽更有11.7分進帳。他的能量與突破能力仍受到國王青睞，NBA名記者史坦（Marc Stein）指出，國王早就研究過在不動用射手蒙克（Malik Monk）的情況下引進他的方案；《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）也透露，國王目前是唯一明確對衛少展現興趣的球隊。

▲▼勇士前場大物庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加被國王列為今夏的首要補強目標。（圖／達志影像／美聯社）

國王在今年2月交易截止前送當家控衛福克斯（De’Aaron Fox）到馬刺，進行後場重組，今夏補進施洛德（Dennis Schroder），並追求過最終加盟魔術的瓊斯（Tyus Jones）。即便如此，國王仍希望讓衛斯布魯克扮演帶領第二陣容的角色，與小薩波尼斯（Domantas Sabonis）、拉文（Zach LaVine）和迪羅臣（DeMar DeRozan）等資深球星並肩作戰。

外界關注的焦點之一是蒙克，他上季繳出生涯代表作，場均17.2分，拿下最佳第6人票選第2名，並簽下3年總值6060萬美元合約。儘管傳出他曾被拿來當作庫明加交易的籌碼，甚至與活塞的簽換案有關，但史坦強調，國王並不打算為了引進衛斯布魯克而送走這位關鍵板凳火力。

隨著新任總管佩里（Scott Perry）著手改造陣容，國王的補強方向仍繫於庫明加的動態；一旦徹底放棄這條路，衛斯布魯克加盟沙加緬度的可能性將隨之升高。

▲▼衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲昔日MVP衛斯布魯克至今還未找到新東家。（圖／達志影像／美聯社）

