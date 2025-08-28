運動雲

>

林昱珉連3場失控後找回節奏　主投4.2局失2分無關勝敗

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力響尾蛇3A的林昱珉，本季在小聯盟狀況起伏不定，不過今（28）日面對巨人3A終於止跌回穩，主投4.2局失2分，雖無關勝敗，但投球內容略見改善，可惜響尾蛇3A終場仍以5比11吞敗。

林昱珉此役面對巨人3A被敲5支安打、送出3次三振、3次保送，其中包括挨了曾上過大聯盟的盧奇亞諾（Marco Luciano）1發2分砲，最終他用85球，完成4.2局退場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進入8月後，林昱珉狀態明顯下滑，前3場先發都未能撐滿4局，且每場都失至少6分自責分，導致他防禦率從6.59大幅上升至7.48。今日他雖未能投滿5局獲取勝投資格，但壓制力與控球都有明顯回升，防禦率也略微下修至7.27。

本季林昱珉自5月中旬才重返小聯盟賽場，截至目前共出賽19場皆為先發，累積2勝6敗，防禦率7.27，投球局數81.2局，送出72次三振，但也出現49次四壞與7次觸身球，被打擊率高達3成07，均為生涯單季最糟。

較讓人擔心的是他的K/9值下滑至7.93，BB/9則上升至5.40，控球穩定性仍是主要課題。

關鍵字： MLB亞利桑那響尾蛇林昱珉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

熱門新聞

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1MLB運動家隊突取消台灣少棒總教練開球

2不是球團不帶阿杰！Josh不想看到他

3樂天桃猿登門拜訪台南Josh

4NBA球星唐斯訪台　下午出席大溪3對3

5失誤同時地震　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

最新新聞

12026早安台北路跑　噴射機阿嬤女力出擊

2克拉術國際錦標賽　9月27日台北開打

3林昱珉連3場失控後找回節奏！

4東園開球突喊卡　樂天女孩送暖

5邁阿密國際闖進聯盟盃決賽

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

李博登穩定成軍心支柱　坦言：關鍵在於每周做好準備

李博登壓制桃猿打線　平野惠一點名「優勢展現得非常好」

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【超夢幻組合❤】V帥氣開球！同框大谷翔平 球迷嗨到尖叫XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366