林昱珉連3場失控後找回節奏　主投4.2局失2分無關勝敗

效力響尾蛇3A的林昱珉，本季在小聯盟狀況起伏不定，不過今（28）日面對巨人3A終於止跌回穩，主投4.2局失2分，雖無關勝敗，但投球內容略見改善，可惜響尾蛇3A終場仍以5比11吞敗。

林昱珉此役面對巨人3A被敲5支安打、送出3次三振、3次保送，其中包括挨了曾上過大聯盟的盧奇亞諾（Marco Luciano）1發2分砲，最終他用85球，完成4.2局退場。

進入8月後，林昱珉狀態明顯下滑，前3場先發都未能撐滿4局，且每場都失至少6分自責分，導致他防禦率從6.59大幅上升至7.48。今日他雖未能投滿5局獲取勝投資格，但壓制力與控球都有明顯回升，防禦率也略微下修至7.27。

本季林昱珉自5月中旬才重返小聯盟賽場，截至目前共出賽19場皆為先發，累積2勝6敗，防禦率7.27，投球局數81.2局，送出72次三振，但也出現49次四壞與7次觸身球，被打擊率高達3成07，均為生涯單季最糟。

較讓人擔心的是他的K/9值下滑至7.93，BB/9則上升至5.40，控球穩定性仍是主要課題。