運動雲

>

羅伯斯點出大谷翔平「配球」優勢　下周四先發對匹茲堡海盜

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在今（28）日賽後記者會上，談及單場飆出9K、749天來首度奪勝的大谷翔平，特別點出他投球時所擁有的「配球」優勢，也公布大谷下一場先發時間是下周四（9月4日）。

記者會上，羅伯斯先肯定大谷的投球內容，「今晚感覺就像他重新找回了自己，雖然前面幾場還像是在調整節奏，但今天他集中力非常強，也克服了一些課題，進入了很好的比賽節奏。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

本場他共投87球，為復出後新高，而最多使用的球種為曲球，占比26%（23球），直球僅占17%（15球），為本季最低比例。

對此，羅伯斯特別稱讚大谷的配球應用能力，「這展現了他的特別之處，能夠把球種中排第5的曲球這樣靈活運用，本身就是極具威脅性的表現，而且這種曲球不只左右移動，還具備上下落差，與速球搭配時能有效擾亂打者。」

對於接下來的規劃，羅伯斯透露，大谷下一場先發預計是9月4日對戰匹茲堡海盜。他表示，「大谷具備投出100英里速球的能力，但如今能運用所有球種是最大的成長。雖然今天前半局用球數偏多，但能撐到第5局是個很重要的進展。」

他也補充，「當大谷狀況好的時候，他可以良好控制4到5種球種，若要面對打線第3輪，能改變球種與配球策略是關鍵，他在這方面很有優勢，今天用90球完成5局，算是個很好的參考標準。」

對於這場比賽成為大谷翔平轉戰道奇後的首勝，羅伯斯語氣欣慰，「我真的為翔平感到開心，當時他投到接近球數限制，剛好能投滿5局，取得勝投資格，真的太好了，這是一場對他個人、也是對球隊都很重要的勝利。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

【這回答超圈粉】 #李多慧 聊 #太妍 人氣差別…網讚：誠實又可愛！

熱門新聞

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1MLB運動家隊突取消台灣少棒總教練開球

2不是球團不帶阿杰！Josh不想看到他

3樂天桃猿登門拜訪台南Josh

4NBA球星唐斯訪台　下午出席大溪3對3

5失誤同時地震　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

最新新聞

12026早安台北路跑　噴射機阿嬤女力出擊

2克拉術國際錦標賽　9月27日台北開打

3林昱珉連3場失控後找回節奏！

4東園開球突喊卡　樂天女孩送暖

5邁阿密國際闖進聯盟盃決賽

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

李博登穩定成軍心支柱　坦言：關鍵在於每周做好準備

李博登壓制桃猿打線　平野惠一點名「優勢展現得非常好」

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【超夢幻組合❤】V帥氣開球！同框大谷翔平 球迷嗨到尖叫XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366