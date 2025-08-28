羅伯斯點出大谷翔平「配球」優勢　下周四先發對匹茲堡海盜

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在今（28）日賽後記者會上，談及單場飆出9K、749天來首度奪勝的大谷翔平，特別點出他投球時所擁有的「配球」優勢，也公布大谷下一場先發時間是下周四（9月4日）。

記者會上，羅伯斯先肯定大谷的投球內容，「今晚感覺就像他重新找回了自己，雖然前面幾場還像是在調整節奏，但今天他集中力非常強，也克服了一些課題，進入了很好的比賽節奏。」

本場他共投87球，為復出後新高，而最多使用的球種為曲球，占比26%（23球），直球僅占17%（15球），為本季最低比例。

對此，羅伯斯特別稱讚大谷的配球應用能力，「這展現了他的特別之處，能夠把球種中排第5的曲球這樣靈活運用，本身就是極具威脅性的表現，而且這種曲球不只左右移動，還具備上下落差，與速球搭配時能有效擾亂打者。」

對於接下來的規劃，羅伯斯透露，大谷下一場先發預計是9月4日對戰匹茲堡海盜。他表示，「大谷具備投出100英里速球的能力，但如今能運用所有球種是最大的成長。雖然今天前半局用球數偏多，但能撐到第5局是個很重要的進展。」

他也補充，「當大谷狀況好的時候，他可以良好控制4到5種球種，若要面對打線第3輪，能改變球種與配球策略是關鍵，他在這方面很有優勢，今天用90球完成5局，算是個很好的參考標準。」

對於這場比賽成為大谷翔平轉戰道奇後的首勝，羅伯斯語氣欣慰，「我真的為翔平感到開心，當時他投到接近球數限制，剛好能投滿5局，取得勝投資格，真的太好了，這是一場對他個人、也是對球隊都很重要的勝利。」