運動雲

>

英格蘭聯賽盃／狼隊末段連進2球！戲劇性逆轉西漢姆　戈麥斯：我們戰鬥到最後一分鐘

▲狼隊替補前鋒拉爾森（Jorgen Strand Larsen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲狼隊替補前鋒拉爾森（Jorgen Strand Larsen）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

英格蘭聯賽盃27日次輪比賽中，狼隊憑藉替補前鋒拉爾森（Jorgen Strand Larsen）最後10分鐘的梅開二度，以3比2上演驚天逆轉，淘汰西漢姆聯成功闖入第三輪；葡萄牙小將戈麥斯（Rodrigo Gomes）賽後直言，這場勝利展現了球隊「戰鬥到最後一刻」的精神。

比賽一開始，狼隊雖大幅度輪換，但攻勢並未減弱。第43分鐘，黃喜燦主罰的點球擊中立柱，戈麥斯機警補射破門，為狼隊打進本賽季第一球，也讓主場球迷先聲奪人。

然而，下半場風雲變色。第50分鐘普勞斯（James Ward-Prowse）策動進攻，彼得斯（Kyle Walker-Peters）傳中，蘇切克（Soucek）高高躍起頭槌助西漢姆聯1比1扳平。

第63分鐘，鮑文（Jarrod Bowen）再度送出威脅傳中，帕奎塔（Paqueta）門前搶點破門，西漢姆聯2比1反超。

眼看比賽僅剩10分鐘，狼隊教練佩雷拉（Vitor Pereira）果斷換人，效果立竿見影；第82分鐘，安德烈（Andre）射門被阿雷奧拉（Alphonse Areola）擋出，替補登場的拉爾森補射轟進死角扳平。

僅僅2分鐘後，查查瓦（Jackson Tchatchoua）送出精準傳中，挪威前鋒頭槌再度建功，完成反超。狼隊最終3比2逆轉拿下本季首勝，堪稱經典。

賽後攻入球隊首開紀錄的戈麥斯接受訪問，表示這場比賽是球隊精神的最好體現：「這是一場非常好的比賽，這是我本賽季的第一球，我很開心能幫助球隊，我們先是1比0領先，之後被西漢姆反超，但最後我們也逆轉回來，這顯示了我們是一支非常好的球隊，有能力戰鬥到最後一分鐘。」

關於首球：「這個進球有點運氣，但我時刻保持專注，黃喜燦的點球沒進，我就在旁邊把握住了機會，雖然幸運，但進球就是進球，我非常高興，接下來要繼續努力。」

關於團隊精神；「我們是一支很有凝聚力的隊伍，每場比賽都會拼到最後，英超的比賽很艱難，我們需要這樣的精神來取得勝利。」

關於輪換後的表現；「我們球隊充滿天賦和質素，即使做出很多輪換，上場的球員也展現了能力，幫助我們完成逆轉。我很高興能成為這支球隊的一份子，會繼續努力，享受比賽。」

關鍵字： 足球英格蘭聯賽盃狼隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

快訊／李洋正式接任運動部長　喊話專業領航、落實6大重點

快訊／李洋正式接任運動部長　喊話專業領航、落實6大重點

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

快訊／李洋將接任首任部長　運動部「三本柱」正式成型

快訊／李洋將接任首任部長　運動部「三本柱」正式成型

最新MVP預測：美聯MVP榜新王者誕生　國聯大谷翔平一枝獨秀

最新MVP預測：美聯MVP榜新王者誕生　國聯大谷翔平一枝獨秀

門沒關送壘包　張育成追球誤踩死球區苦笑：靠不住、靠不住啊！

門沒關送壘包　張育成追球誤踩死球區苦笑：靠不住、靠不住啊！

李吳永勤回憶威廉波特難忘陳晨威快腿　盼火球男林晉擇健康成長

李吳永勤回憶威廉波特難忘陳晨威快腿　盼火球男林晉擇健康成長

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門新聞

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

快訊／李洋正式接任運動部長　喊話專業領航、落實6大重點

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

快訊／李洋將接任首任部長　運動部「三本柱」正式成型

最新MVP預測：美聯MVP榜新王者誕生　國聯大谷翔平一枝獨秀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1正式確定　運動部部長就是李洋

2快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

3李洋正式接任運動部長　喊話專業領航

4伍鐸受惠又遇挖角　親談洋將兩條款

5運動部「三本柱」　李洋將接首任部長

最新新聞

1鈴木駿輔飆150無失分！打線掛蛋中

2啾啾中場熱舞走向陳晨威　

3狼隊3比2戲劇性逆轉西漢姆聯

4吉田一將遭註銷仍會留隊　台鋼曝原因

5茲韋列夫晉級美網第二輪

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

元老龍迷蔣萬安開球　喊話球迷相約大巨蛋

【超夢幻組合❤】V帥氣開球！同框大谷翔平 球迷嗨到尖叫XD

開箱 #大巨蛋！台灣最頂級棒球場終於來了！

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366