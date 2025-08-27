英格蘭聯賽盃／狼隊末段連進2球！戲劇性逆轉西漢姆　戈麥斯：我們戰鬥到最後一分鐘

▲狼隊替補前鋒拉爾森（Jorgen Strand Larsen）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

英格蘭聯賽盃27日次輪比賽中，狼隊憑藉替補前鋒拉爾森（Jorgen Strand Larsen）最後10分鐘的梅開二度，以3比2上演驚天逆轉，淘汰西漢姆聯成功闖入第三輪；葡萄牙小將戈麥斯（Rodrigo Gomes）賽後直言，這場勝利展現了球隊「戰鬥到最後一刻」的精神。

比賽一開始，狼隊雖大幅度輪換，但攻勢並未減弱。第43分鐘，黃喜燦主罰的點球擊中立柱，戈麥斯機警補射破門，為狼隊打進本賽季第一球，也讓主場球迷先聲奪人。

然而，下半場風雲變色。第50分鐘普勞斯（James Ward-Prowse）策動進攻，彼得斯（Kyle Walker-Peters）傳中，蘇切克（Soucek）高高躍起頭槌助西漢姆聯1比1扳平。

第63分鐘，鮑文（Jarrod Bowen）再度送出威脅傳中，帕奎塔（Paqueta）門前搶點破門，西漢姆聯2比1反超。

眼看比賽僅剩10分鐘，狼隊教練佩雷拉（Vitor Pereira）果斷換人，效果立竿見影；第82分鐘，安德烈（Andre）射門被阿雷奧拉（Alphonse Areola）擋出，替補登場的拉爾森補射轟進死角扳平。

僅僅2分鐘後，查查瓦（Jackson Tchatchoua）送出精準傳中，挪威前鋒頭槌再度建功，完成反超。狼隊最終3比2逆轉拿下本季首勝，堪稱經典。

賽後攻入球隊首開紀錄的戈麥斯接受訪問，表示這場比賽是球隊精神的最好體現：「這是一場非常好的比賽，這是我本賽季的第一球，我很開心能幫助球隊，我們先是1比0領先，之後被西漢姆反超，但最後我們也逆轉回來，這顯示了我們是一支非常好的球隊，有能力戰鬥到最後一分鐘。」

關於首球：「這個進球有點運氣，但我時刻保持專注，黃喜燦的點球沒進，我就在旁邊把握住了機會，雖然幸運，但進球就是進球，我非常高興，接下來要繼續努力。」

關於團隊精神；「我們是一支很有凝聚力的隊伍，每場比賽都會拼到最後，英超的比賽很艱難，我們需要這樣的精神來取得勝利。」

關於輪換後的表現；「我們球隊充滿天賦和質素，即使做出很多輪換，上場的球員也展現了能力，幫助我們完成逆轉。我很高興能成為這支球隊的一份子，會繼續努力，享受比賽。」