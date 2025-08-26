運動雲

「高炮塔鋒線」德魯加盟攻城獅　總經理看重激情球風＋攻守全能

▲▼高炮塔鋒線帶槍投靠，德魯正式加盟攻城獅。（圖／攻城獅提供）

▲高炮塔鋒線帶槍投靠，德魯正式加盟攻城獅。（圖／攻城獅提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹御嵿攻城獅球團今（26）日宣布洋將德魯（Drew Pember）正式加盟，德魯現年25歲，身高211公分、體重98公斤，場上位置為前鋒，新賽季他將披上2號戰袍。

德魯來自美國田納西州，在NCAA時期曾效力於田納西大學、北卡羅來納大學艾塞維亞分校。德魯在22-23賽季場均可攻下20.9分9.1籃板2.3阻攻；23-24賽季場均攻下20.6分8.2籃板1.9阻攻，連續兩年奪下大南區聯盟年度最佳球員頭銜。更曾單場攻下48分12籃板外帶八記三分彈，刷新校史個人得分紀錄！

德魯在2024年賽季投入NBA選秀，可惜未能獲選。隨後他分別代表夏洛特黃蜂、曼菲斯灰熊於NBA夏季聯賽出賽。上賽季他於亞德里海聯盟征戰，場均貢獻9.1分4.5籃板，三分線命中率高達40％。

總經理張樹人表示：「德魯是位非常積極的年輕球員，球風充滿激情與能量，我們十分看重他的身材與在防守端的嚇阻力，他同時又具備外線能力，能幫助團隊創造更好的進攻空間！」

談到德魯的團隊定位，威森總教練說：「未來德魯在場上會打到不只一個位置，他能夠攻擊禁區也能夠在三分線外得分，他在場上不同位置的適應性極佳。另外，我們也發現他是能夠帶領團隊的球員，相信他能為團隊帶來更多元的攻守表現。」

德魯已於本週抵達臺灣，並會立即加入團隊訓練，最快將於攻城獅9月中在日本北海道參加的LEVANGA CUP國際交流賽初登場。德魯表示：「這是我第一次來到亞洲賽場，經過與教練和管理層的面談後，我們雙方對於球風打法都很有共識，非常期待能趕快在球場與獅紫軍們碰面！」

關鍵字： TPBL新竹攻城獅德魯



