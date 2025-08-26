運動雲

>

BTS V來了！與大谷翔平夢幻同框　球迷暴動陷瘋狂

記者王真魚／綜合報導

全球矚目的夢幻同框登場！韓國天團BTS成員V在退伍後首度公開亮相，25日（日本時間26日）現身洛杉磯道奇主場，擔任對戰辛辛那提紅人隊比賽的開球嘉賓。賽前，他特地走進休息區，與道奇球星大谷翔平握手、擁抱並合影，現場媒體蜂擁而至，氣氛高漲。

道奇球團早在17日便透過官方Instagram宣布這項消息，並興奮寫道：「ARMY，準備好了嗎？V將在8月25日於道奇體育場進行開球！」消息一出立即引爆粉絲圈。據票務平台StubHub統計，消息發布後比賽門票銷售量暴增5倍，「Dodgers」也瞬間成為該平台上最受關注與搜尋的球隊。

賽前打擊練習時，V站在打擊籠旁近距離觀摩，吸引現場球迷尖叫聲不斷。當他與大谷翔平同框握手、合影的畫面曝光，更讓現場陷入瘋狂，維安戒備也因此升級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，V與隊長RM於2023年12月入伍，並於2025年6月10日正式退伍。本次道奇球場的開球亮相，是他退伍後的首次公開活動，意義非凡。

世界級棒球巨星與韓流頂尖偶像的夢幻邂逅，不僅引發粉絲轟動，也讓道奇主場成為全球矚目的焦點。粉絲們看到同框畫面紛紛留言興奮表示：「背號7！和大谷選手擁抱了！」「夢一樣的瞬間，テテ和大谷在一起！」「這是瘋狂的組合！」「這畫面太值得了，簡直是天堂！」

▼BTS成員V（金泰亨）身穿印有背號7的Dodgers球衣帥氣亮相，和大谷翔平夢幻同框 。（圖／達志影像／美聯社，以下同）

▲ BTS成員V（金泰亨）25日身穿印有背號7的Dodgers球衣帥氣亮相，和大谷翔平夢幻同框 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ BTS成員V（金泰亨）25日身穿印有背號7的Dodgers球衣帥氣亮相，和大谷翔平夢幻同框 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ BTS成員V（金泰亨）25日身穿印有背號7的Dodgers球衣帥氣亮相，和大谷翔平夢幻同框 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： BTSV道奇球場洛杉磯球星

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

快訊／經典賽中華隊教練團名單出爐　12強冠軍陣容續任

快訊／經典賽中華隊教練團名單出爐　12強冠軍陣容續任

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

「上來帥一下」爆紅！冠軍教練駱政宇親曝奪冠關鍵字：享受

「上來帥一下」爆紅！冠軍教練駱政宇親曝奪冠關鍵字：享受

道奇球迷接到新人首轟球竟想換大谷簽名球 網友：太失禮

道奇球迷接到新人首轟球竟想換大谷簽名球 網友：太失禮

BTS V來了！與大谷翔平夢幻同框　球迷暴動陷瘋狂

BTS V來了！與大谷翔平夢幻同框　球迷暴動陷瘋狂

擊敗世界第2荷蘭　台北永豐旺寶世界排名上升至33名

擊敗世界第2荷蘭　台北永豐旺寶世界排名上升至33名

10短裙露肩辣妹街上狂奔！桃園深夜奇景　全進警局原因曝

熱門新聞

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

快訊／經典賽中華隊教練團名單出爐　12強冠軍陣容續任

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1Netflix奪WBC日本獨家轉播權！

2小野寺賢人結束賽季829送別會

3辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

4紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

5快訊／經典賽中華隊教練團名單出爐

最新新聞

1湖人繼續補強禁區！簽下Ｇ聯盟火鍋王

2登峰造極青年排球賽開打！

3大谷翔平擊掌送飛吻　球迷服氣喊GOAT

4佐佐木復出倒數？羅伯斯：再投一場

5BTS V來了！與大谷翔平夢幻同框

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【初戀系體育服】啦啦隊女孩齊跳王心凌《Woosa Woosa》 學生時代的青澀記憶都回來了～ #李珠珢

【開場舞全是細節】PS女孩結合排球動作！「低手、跳發」超用心

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366