BTS V來了！與大谷翔平夢幻同框　球迷暴動陷瘋狂

記者王真魚／綜合報導

全球矚目的夢幻同框登場！韓國天團BTS成員V在退伍後首度公開亮相，25日（日本時間26日）現身洛杉磯道奇主場，擔任對戰辛辛那提紅人隊比賽的開球嘉賓。賽前，他特地走進休息區，與道奇球星大谷翔平握手、擁抱並合影，現場媒體蜂擁而至，氣氛高漲。

道奇球團早在17日便透過官方Instagram宣布這項消息，並興奮寫道：「ARMY，準備好了嗎？V將在8月25日於道奇體育場進行開球！」消息一出立即引爆粉絲圈。據票務平台StubHub統計，消息發布後比賽門票銷售量暴增5倍，「Dodgers」也瞬間成為該平台上最受關注與搜尋的球隊。

賽前打擊練習時，V站在打擊籠旁近距離觀摩，吸引現場球迷尖叫聲不斷。當他與大谷翔平同框握手、合影的畫面曝光，更讓現場陷入瘋狂，維安戒備也因此升級。

值得一提的是，V與隊長RM於2023年12月入伍，並於2025年6月10日正式退伍。本次道奇球場的開球亮相，是他退伍後的首次公開活動，意義非凡。

世界級棒球巨星與韓流頂尖偶像的夢幻邂逅，不僅引發粉絲轟動，也讓道奇主場成為全球矚目的焦點。粉絲們看到同框畫面紛紛留言興奮表示：「背號7！和大谷選手擁抱了！」「夢一樣的瞬間，テテ和大谷在一起！」「這是瘋狂的組合！」「這畫面太值得了，簡直是天堂！」

▼BTS成員V（金泰亨）身穿印有背號7的Dodgers球衣帥氣亮相，和大谷翔平夢幻同框 。（圖／達志影像／美聯社，以下同）