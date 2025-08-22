運動雲

圖朗砲轟今永昇太、梅吉爾完成30救援　釀酒人擊退小熊率先奪下本季80勝

▲圖朗（Brice Turang）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

密爾瓦基釀酒人在芝加哥止住近期低潮，22日作客瑞格利球場以4比1擊敗小熊，不僅中止三連敗，更成為本季大聯盟首支拿下80勝的球隊；此役圖朗（Brice Turang）在2局上半轟出關鍵兩分砲，棒打小熊強投今永昇太，終結者梅吉爾（Trevor Megill）達成單季30次救援，攜手為釀酒人拿下關鍵一勝。

釀酒人近期遭遇三連敗，是三個多月來首次，此戰勝出後，他們在國聯中區依舊保有7場勝差，剩下34場比賽；梅吉爾賽後直言：「把劣勢控制在只輸一場，對更衣室是一個巨大的氣勢轉變，我想大家都感受得到，今天能拿下最後一場真的太重要了。」

比賽前段，圖朗在2局上半面對小熊先發今永翔太（Shota Imanaga），克服密西根湖的逆風轟出兩分砲，這是他8月份的第8支全壘打，已經超越前兩季的單季總和。

柯林斯（Isaac Collins）雖在系列賽陷入低潮，14支0未有安打，但在第8局適時敲出2分打點安打，幫助球隊奠定勝局；賽後他笑說：「這一支真的感覺很棒，這幾天結果都沒出來，」這也是他在兒子出生後的第一支安打，格外有意義。

原先有望締造隊史紀錄的普里斯特（Quinn Priester）狀況不佳，僅投至5局便退場，但牛棚火力全開；米爾斯（Nick Mears）在5局滿壘無人出局的險境中僅失1分，為後段比賽奠定基調，接下來安德森（Grant Anderson）、柯尼希（Jared Koenig）、烏里比（Abner Uribe）與梅吉爾攜手完成最後14個出局數，守住勝利。

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）強調，球隊必須保持專注，不該被「領先優勢」干擾：「我根本不去想那些，真的，你要想的是球員的健康，他們的心理與身體狀態，然後繼續前進，若你認為還能開啟另一個檔位，那通常會帶來麻煩，就像你把雞蛋握太緊，會怎樣？會碎掉。」

小熊總教練康索爾（Craig Counsell）曾長年執掌釀酒人，他坦言：「追趕者會更專注，每天都有急迫感，想要贏下分區，這會是一場艱苦的戰鬥，我們還有很多工作要做，他們目前拉開一點領先，但我們會努力讓比賽變得更難。」

釀酒人近年多以「弱者」姿態挑戰季後賽，如今卻必須守成，柯林斯最後則認為心態才是關鍵：「這就是帶領我們到這裡的方式，那種拼命爭鬥、保持自我的心態，有時候成功來了，你會忘了自己是怎麼走到這裡的，剩下的比賽，我們必須一天一天打好。」

關鍵字： 密爾瓦基釀酒人芝加哥小熊MLB

