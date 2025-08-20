張家兄弟連線！張育成4安開轟猛打秀　悍將9比1大勝桃猿

運動雲

▲▼張育成。（圖／富邦悍將提供）

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／桃園報導

富邦悍將20日作客樂天桃猿主場，力亞士主投7局僅失1分好投，張育成敲出4安猛打賞，率隊擊敗桃猿。

悍將3局上發動攻勢，陳愷佑率先安打，兩出局後，張育成敲出1打點安打建功。桃猿3局下隨即反擊，李勛傑觸身球保送，林子偉二壘安打，林立高飛犧牲打扳平比數1比1。

悍將4局上攻勢再起，董子恩擊出安打，孔念恩選到保送，豐暐敲出安打攻佔滿壘，陳愷佑高飛犧牲打超前1分，蔡佳諺強勁飛球遭李勛傑接殺。

6局上，陳愷佑、蔡佳諺連續敲出內野安打，並利用桃猿守備失誤攻佔二、三壘，林澤彬適時安打追加2分，將比數擴大至4比1。張育成、張進德兄弟再次連線敲安打，追加1分。桃猿隨即換上莊昕諺接替蘇俊璋登板，張洺瑀擊出左外野飛球，成晉接球失誤，再失2分，將比數擴大至7比1。

張育成在蔡佳諺保送上壘後，轟出兩分砲，將比數拉開至9比1，本季第8支全壘打出爐。

力亞士主投7局，用了102球；被敲6支安打，送出1次觸身球保送，奪6次三振，失1分，拿下本季第6勝。

張育成敲出4安猛打賞，貢獻3打點；張進德雙安，進帳1打點、1得分，並跑出生涯首盜，「張家兄弟」串聯火力，率隊贏球。

