火燙教士被道奇橫掃！表現不如預期　總教練點出「關鍵敗因」

▲▼教士總教練席爾特。（圖／達志影像／美聯社）

▲席爾特點出對道奇連敗敗因。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

聖地牙哥教士今（18）日在客場以4比5敗給洛杉磯道奇，在國聯西區龍頭爭奪戰遭橫掃，勝差被擴大至2場。日前狀態火燙的教士，對上道奇卻意外連吞3場失利，總教練席爾特（Mike Shildt）賽後也苦點關鍵敗因。

比賽首局，先發投手達比修有連挨2發全壘打失掉4分，但教士隨後展開反攻，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）3局上擊出適時安打追回1分；勞瑞安諾（Ramon Laureano）5局上開轟；歐赫恩（Ryan O’Hearn）6局上補進適時二壘安打將比分追至3比4；8局上靠內野滾地球跑回追平分，但牛棚大將蘇亞雷斯（Robert Suarez）在下半局遭貝茲（Mookie Betts）轟出致勝陽春砲，教士功虧一簣。

席爾特賽後表示，「今天的比賽沒能如預期進行，系列戰結果也不理想，但這支球隊仍有足夠的實力，我們會準備好迎接明天。」

他接著說，「這場比賽我們展現出韌性，從4分落後一路到追平，這就是我看到的收穫。」他強調，14次得點圈打擊僅敲出2安是關鍵敗因，但球隊展現堅持到底的態度，值得嘉許。

對於達比修有的投球，席爾特認為能在首局失分後調整、連續3局封鎖對手，其實表現不差。他也點名牛棚群的表現值得肯定，只是在對決貝茲時留下遺憾。

談到陣容狀況，席爾特解釋主力打者梅瑞爾（Jackson Merrill）因腳踝不適提前退場，是預防性保護；對於本月打擊低迷的重砲馬查多（Manny Machado），他力挺道，「或許下周我們就會看到他連續貢獻打點，我一點也不擔心，他面對的是嚴格較勁，還有遭遇幾次爭議判決，但他都處理得相當冷靜。」

面對外界質疑球隊狀態下滑，席爾特回應，「我們已經打了100多場比賽，最近1個半月的成績也證明實力穩定。陣中多數主力都在去年整季征戰過，不需要因為3場比賽就過度擔心，這次的失望會轉化成我們更堅定的決心，這支球隊依然非常強大。」

 
