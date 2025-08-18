小塔提斯苦吞3K直言「糟糕的比賽」　展望周六道奇3連戰

▲小塔提斯單場吞下3K。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

聖地牙哥教士今（18）日在客場以4比5敗給洛杉磯道奇，在國聯西區龍頭之爭中吞下3連敗，勝差被拉開至2場。當家球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在關鍵戰役單場吞下3K，賽後直言打了「糟糕的比賽」。

道奇首局就從達比修有手中轟出2發全壘打攻下4分，但教士逐步展開反攻，3局上小塔提斯擊出適時二壘打追回1分；5局上勞瑞安諾（Ramon Laureano）轟出陽春砲，6局上再靠歐赫恩（Ryan O’Hearn）的適時安打追到3比4。

Stay Hot Ramón Laureano. pic.twitter.com/5DJMCr6pQx — Zach Bollinger (@zachbollinger18) August 17, 2025

8局上2出局二、三壘有人時，教士靠內野滾地球送回追平分，但8局下後援大將蘇亞雷斯（Robert Suarez）被貝茲（Mookie Betts）轟出致勝陽春砲，最終以1分差落敗。

Mookie Betts for the LEAD! pic.twitter.com/EjiE5rUgML — MLB (@MLB) August 17, 2025

小塔提斯此役5打數1安打、包含3次三振，他在0比4落後時，雖敲出適時安打點燃反攻氣勢，不過賽後仍直言，「這是一場糟糕的比賽，我本來可以打得更好。沒有特別想說的，只是我確實還能打得更好。」至於外界認為教士沒打出應有的內容，他僅回應，「他們贏了，就這樣而已。」

截至目前，小塔提斯本季打擊率0.266，累積17轟。談到如何提升打擊表現時，他坦言，「如果我有答案，早就打出成績了，現在仍在摸索，也會參考各種數據。」

展望23日再次對上的道奇3連戰，他表示，「被橫掃確實很痛，但我們仍在爭奪分區冠軍，還會再度交手，賽季還很長，我相信這支球隊能做到任何事。」