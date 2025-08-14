大谷戰天使挑戰本季最長5局先發　與楚奧特WBC決賽後再度交鋒引話題

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇王牌球星大谷翔平，將在台灣時間14日客場出戰洛杉磯天使，以「第一棒、投手兼指定打擊」身份先發登場；這場比賽不僅是他自2023年離隊後，首次以投手身份對決老東家，也是與昔日戰友楚奧特（Mike Trout）自WBC決賽後再度正面交鋒。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前記者會中明確表示：「翔平今天會投5局。」這將是大谷自6月投手復出後的最長登板局數。

羅伯斯接著指出，雖然球隊目前處於3連敗，但不會因為戰績壓力而改變對大谷的出賽規劃，「我認為翔平對於他正在進行的調整過程並不擔心，為了名次去勉強他，並不是聰明的決定，即使有一天他能投到第6局，那也不會與（球隊戰績）直接掛鉤。」

羅伯斯曾計畫讓大谷連續2場先發都投滿4局，但這次延長到5局，是基於身體狀況評估的結果；他強調：「我覺得現在讓他投6局還不現實，本季例行賽他最多就是5局，翔平在投打兩方面都非常重要，硬讓他多投1局沒有意義，風險太大，我們全隊都認同現行的計畫。」

大谷在6月17日完成投手復出後，逐步增加投球局數，上一場比賽是在8月6日對戰紅雀隊，他投4局用54球，被擊出2支安打，無失分並飆出8次三振。

這場比賽也備受矚目的是，他將首次以投手身份對戰昔日效力6年的天使，以及與楚奧特的再度對決；羅伯斯最後說：「他在這裡應該有許多美好的回憶，但我敢肯定他不會因此感情用事，他今晚專注的，就是幫助球隊贏球。」