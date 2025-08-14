運動雲

>

大谷戰天使挑戰本季最長5局先發　與楚奧特WBC決賽後再度交鋒引話題

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇王牌球星大谷翔平，將在台灣時間14日客場出戰洛杉磯天使，以「第一棒、投手兼指定打擊」身份先發登場；這場比賽不僅是他自2023年離隊後，首次以投手身份對決老東家，也是與昔日戰友楚奧特（Mike Trout）自WBC決賽後再度正面交鋒。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前記者會中明確表示：「翔平今天會投5局。」這將是大谷自6月投手復出後的最長登板局數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯接著指出，雖然球隊目前處於3連敗，但不會因為戰績壓力而改變對大谷的出賽規劃，「我認為翔平對於他正在進行的調整過程並不擔心，為了名次去勉強他，並不是聰明的決定，即使有一天他能投到第6局，那也不會與（球隊戰績）直接掛鉤。」

羅伯斯曾計畫讓大谷連續2場先發都投滿4局，但這次延長到5局，是基於身體狀況評估的結果；他強調：「我覺得現在讓他投6局還不現實，本季例行賽他最多就是5局，翔平在投打兩方面都非常重要，硬讓他多投1局沒有意義，風險太大，我們全隊都認同現行的計畫。」

大谷在6月17日完成投手復出後，逐步增加投球局數，上一場比賽是在8月6日對戰紅雀隊，他投4局用54球，被擊出2支安打，無失分並飆出8次三振。

這場比賽也備受矚目的是，他將首次以投手身份對戰昔日效力6年的天使，以及與楚奧特的再度對決；羅伯斯最後說：「他在這裡應該有許多美好的回憶，但我敢肯定他不會因此感情用事，他今晚專注的，就是幫助球隊贏球。」

關鍵字： 洛杉磯道奇洛杉磯天使大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

1.2局失7分控球陷亂流！　鄧愷威先發戰教士投不滿2局就退場

1.2局失7分控球陷亂流！　鄧愷威先發戰教士投不滿2局就退場

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

吳念庭達成百安後驚喜宣布喜訊：我當爸啦！

吳念庭達成百安後驚喜宣布喜訊：我當爸啦！

快訊／中華男籃太狂　拚亞洲盃4強上半場16分領先伊朗

快訊／中華男籃太狂　拚亞洲盃4強上半場16分領先伊朗

重磅！NBA拓荒者隊易主　NHL老闆鄧登豪擲逾1200億收購

重磅！NBA拓荒者隊易主　NHL老闆鄧登豪擲逾1200億收購

上、下半場尺度差很大　中華男籃痛失4強讓裁判「哨音」再成箭靶

上、下半場尺度差很大　中華男籃痛失4強讓裁判「哨音」再成箭靶

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

【市長今天不帥？】台北下半天「近停班課標準」蔣萬安曝臨時放假可能性

熱門新聞

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

1.2局失7分控球陷亂流！　鄧愷威先發戰教士投不滿2局就退場

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

吳念庭達成百安後驚喜宣布喜訊：我當爸啦！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

2中華男籃花光21分領先　無緣亞洲盃4強

3領先38分5秒　中華隊痛失亞洲盃4強

4鄧愷威先發戰教士投不滿2局就退場

5古久保盼引進Trackman　聯盟曝有補助

最新新聞

1NBA正式批準塞爾提克出售

2大谷戰天使挑戰本季最長5局先發

3釀酒人12比4大勝海盜豪取12連勝

4鄧愷威1.2局狂丟7分本季第二敗

5球迷看板暖哭林立　盼當好球隊橋樑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366