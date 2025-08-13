大谷翔平談生涯巔峰與微小幸福　帶女兒游泳、愛犬Decoy成小保母

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

重返投手丘後，大谷翔平再度展開二刀流挑戰，除了在打擊端持續火力輸出，投球方面也展現強勢回歸的身手。近日他接受《Number》專訪，暢談對職業生涯的心境轉變、以及場外作為新手爸爸的日常點滴，照顧女兒成為「微小幸福」，而且愛犬 Decoy還成為保母角色。。

大谷坦言，過去在美職一直與各種挑戰對抗——要同時證明投打實力、保持二刀流的資格，如今31歲的他感受到「接近山頂」的階段，必須開始思考如何面對下坡。「30歲以後，就得想著要怎麼結束。年輕時只期待自己能登上什麼樣的頂峰，但現在會想，最後要怎麼散場。」

他直言，不認為自己已經到達最高點，仍期待能再攀更高峰，「當然，如果能到死都在頂點，那是最棒的。哈哈哈。如果能到一百歲都在頂點那就好了，不過現實上是不可能的啦。」

除了球場上的競技目標，成為父親後的大谷，也找到屬於生活的「微小幸福」。他笑說：「就這一刻來說，等一下要回家帶女兒去游泳池玩，所以能回家就是幸福啦，所以讓我快點回家（笑）。」由於女兒尚未滿周歲，他補充，「只是讓她漂在水面上而已。」

對他來說，女兒的一舉一動都是能量來源，「就算只是睡覺也很可愛，如果對我笑就更棒了。即使哭鬧，因為想吃飯、尿尿或便便，也覺得很可愛。」至於家中愛犬 Decoy 是否會因為新成員吃醋？大谷笑答：「Decoy會跟女兒兩個人一起在床上午睡呢。」

在投打兩端持續拼搏的同時，大谷也用另一種節奏享受著人生，既是站上巔峰的頂尖選手，也是回到家後會抱著女兒、陪愛犬的平凡爸爸。