感謝自己撐過手術低潮　台鋼黃勃睿再升一軍帶著破釜沈舟的心

▲黃勃睿。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹12日讓黃勃睿生涯第二次升上一軍。前一次一軍初登板僅一場出賽後便回到二軍調整，此次他帶著「破釜沈舟」的心情，重返一軍舞台。

黃勃睿選秀四度落榜，自2022年以自主培訓身份加入台鋼，隔年在二軍例行賽出賽21場，並在同年11月成為正式球員。不過，12月參加冬季聯盟時右手肘不適，經檢查後進行TJ手術並復健了一年，今年初才回到球場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃勃睿6月15日迎來生涯一軍初登板，對戰味全龍時遭到吉力吉撈・鞏冠轟出的兩分砲。他表示：「打出去就知道是全壘打，當時被學長震撼教育有點嚇到，他打得真的很遠。」談到這次表現，他表示，「第一次升上一軍會有點緊張，放不開，投球上沒有太大問題，應該是心理層面的影響。教練提醒我，如果有機會再回來一軍，應該要有很大的轉變。」

回到二軍後，他保持應有的水準，連8場無失分，保持正面心態不過於在意成績，並專注於把自己該做的事做好。當接到一軍通知時，他正好在幫2歲的兒子洗澡。他笑說：「我就跟他說『爸爸上一軍』，雖然他應該不知道我在說什麼，但我有手舞足道地跟他分享這份喜悅。」

時隔兩個月再度回到一軍，黃勃睿表示：「這次帶著破釜沈舟的心情，雖然不能完全控制場上的局勢，但我希望能把自己能力範圍內的事情做好。」經歷開刀復健的過程回到球場，他坦言：「去年都在復健，經歷了很多低潮，一直停滯不前。但我感謝自己撐過來不放棄，並感謝老婆和小孩，讓我有更多動力往前，也保持著自己的信念。」